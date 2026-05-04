Сер Алекс Фергюсон залишив стадіон Олд Траффорд напередодні недільного матчу Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля в англійській Прем’єр-лізі через погіршення самопочуття.

Про це повідомив ESPN, посилаючись на джерела.

Фергюсона доставили у лікарню

Зазначається, що Алекса Фергюсона доставили до лікарні для профілактичного обстеження.

Зараз дивляться

84-річний екстренер Манчестер Юнайтед прибув на стадіон перед матчем, але ще до початку гри був доставлений до лікарні.

Фергюсон, який залишив тренерство у 2013 році, регулярно дивиться матчі червоних дияволів із ложі для почесних гостей.

Головного тренера Манчестер Юнайтед Майкла Карріка після матчу запитали про стан здоров’я Фергюсона, але він не зміг надати жодної нової інформації про стан свого колишнього тренера.

– У мене немає жодних новин. Я чув про це перед матчем, тож мені було відомо. Все, що я можу сказати, це те, що я був схвильований. Ми бажаємо йому всього найкращого і сподіваємося, що цей результат додасть йому сил, — сказав Каррік на пресконференції.

У неділю Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Ліверпулем із рахунком 3:2.

Нагадаємо, Алекс Фергюсон очолив МЮ після того, як покинув Абердін у 1986 році. Під його керівництвом Манчестер Юнайтед здобув 13 титулів АПЛ та дві перемоги у Лізі чемпіонів. Загалом він завоював 38 трофеїв за 1 500 матчів на чолі Юнайтед.

У травні 2018 року Фергюсон переніс крововилив у мозок. Після операції, повернувшись на Олд Траффорд у вересні того ж року, стадіон вибухнув стоячими оваціями на його честь.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.