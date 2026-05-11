Футбольный сезон-2025/26 подходит к концу. Уже определились 18 из 36 участников основного раунда Лиги чемпионов следующего сезона.

Среди команд, которые выступят на основном этапе Лиги чемпионов-2026/27, – действующий чемпион Украины донецкий Шахтер.

Факты ICTV рассказывают, какие клубы гарантировали себе место в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27.

Кто вышел в Лигу чемпионов сезона-2026/27

Всего в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27 примут участие 36 команд: 29 клубов попадут туда автоматически, а обладатели еще семи путевок определятся по итогам квалификации.

Участники основной стадии Лиги чемпионов-2026/27:

Англия: Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед;

Испания: Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико Мадрид;

Германия: Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг;

Италия: Интер;

Франция: ПСЖ, Ланс;

Нидерланды: ПСВ, Фейеноорд;

Португалия: Порту;

Турция: Галатасарай;

Украина: Шахтер.

Благодаря тому, что будущий победитель Лиги чемпионов – Арсенал или ПСЖ – уже гарантировал себе место в следующем розыгрыше турнира, в основе появилось вакантное место.

Его получит чемпион с самым высоким пятилетним рейтингом среди ассоциаций, расположенных за пределами первой десятки.

Рейнджерс и Олимпиакос, которые имеют более высокий рейтинг, чем у Шахтера, уже не выиграют свои внутренние чемпионаты. Поэтому прямая путевка в Лигу чемпионов досталась горнякам.

