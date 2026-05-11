Какие клубы обеспечили себе место в Лиге чемпионов-2026/27
- Уже известны 18 из 36 участников главного еврокубка сезона-2026/27
- Свободное место в стартовом составе турнира помогло Шахтеру избежать квалификации.
Футбольный сезон-2025/26 подходит к концу. Уже определились 18 из 36 участников основного раунда Лиги чемпионов следующего сезона.
Среди команд, которые выступят на основном этапе Лиги чемпионов-2026/27, – действующий чемпион Украины донецкий Шахтер.
Факты ICTV рассказывают, какие клубы гарантировали себе место в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27.
Кто вышел в Лигу чемпионов сезона-2026/27
Всего в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27 примут участие 36 команд: 29 клубов попадут туда автоматически, а обладатели еще семи путевок определятся по итогам квалификации.
Участники основной стадии Лиги чемпионов-2026/27:
- Англия: Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед;
- Испания: Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико Мадрид;
- Германия: Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг;
- Италия: Интер;
- Франция: ПСЖ, Ланс;
- Нидерланды: ПСВ, Фейеноорд;
- Португалия: Порту;
- Турция: Галатасарай;
- Украина: Шахтер.
Благодаря тому, что будущий победитель Лиги чемпионов – Арсенал или ПСЖ – уже гарантировал себе место в следующем розыгрыше турнира, в основе появилось вакантное место.
Его получит чемпион с самым высоким пятилетним рейтингом среди ассоциаций, расположенных за пределами первой десятки.
Рейнджерс и Олимпиакос, которые имеют более высокий рейтинг, чем у Шахтера, уже не выиграют свои внутренние чемпионаты. Поэтому прямая путевка в Лигу чемпионов досталась горнякам.