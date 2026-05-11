Які клуби гарантували собі місце в Лізі чемпіонів-2026/27
- Вже відомі 18 із 36 учасників головного єврокубка сезону-2026/27
- Вакантне місце в основі турніру допомогло Шахтарю уникнути кваліфікації.
Футбольний сезон-2025/26 наближається до завершення. Вже визначилися 18 із 36 учасників основного раунду Ліги чемпіонів наступного сезону.
Серед команд, які виступлять на основному етапі Ліги чемпіонів-2026/27 – чинний чемпіон України донецький Шахтар.
Хто вийшов до Ліги чемпіонів сезону-2026/27
Всього в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27 візьмуть участь 36 команд: 29 клубів потраплять туди автоматично, а володарі ще семи путівок визначаться за підсумками кваліфікації.
Учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2026/27:
- Англія: Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед;
- Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетіко Мадрид;
- Німеччина: Баварія Мюнхен, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг;
- Італія: Інтер;
- Франція: ПСЖ, Ланс;
- Нідерланди: ПСВ, Феєнорд;
- Португалія: Порту;
- Туреччина: Галатасарай;
- Україна: Шахтар.
Завдяки тому, що майбутній переможець Ліги чемпіонів – Арсенал або ПСЖ – вже гарантував собі місце у наступному розіграші турніру, в основі з’явилося вакантне місце.
Його отримає чемпіон із найвищим п’ятирічний рейтингом серед асоціацій, що розташовані за межами першої десятки.
Рейнджерс та Олімпіакос, які мають вищий рейтинг, ніж у Шахтаря, вже не виграють свої внутрішні чемпіонати. Тому пряма путівка до Ліги чемпіонів дісталася гірникам.