Футбольний сезон-2025/26 наближається до завершення. Вже визначилися 18 із 36 учасників основного раунду Ліги чемпіонів наступного сезону.

Серед команд, які виступлять на основному етапі Ліги чемпіонів-2026/27 – чинний чемпіон України донецький Шахтар.

Факти ICTV розповідають, які клуби гарантували місце в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27.

Хто вийшов до Ліги чемпіонів сезону-2026/27

Всього в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27 візьмуть участь 36 команд: 29 клубів потраплять туди автоматично, а володарі ще семи путівок визначаться за підсумками кваліфікації.

Учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2026/27:

Англія: Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед;

Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетіко Мадрид;

Німеччина: Баварія Мюнхен, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг;

Італія: Інтер;

Франція: ПСЖ, Ланс;

Нідерланди: ПСВ, Феєнорд;

Португалія: Порту;

Туреччина: Галатасарай;

Україна: Шахтар.

Завдяки тому, що майбутній переможець Ліги чемпіонів – Арсенал або ПСЖ – вже гарантував собі місце у наступному розіграші турніру, в основі з’явилося вакантне місце.

Його отримає чемпіон із найвищим п’ятирічний рейтингом серед асоціацій, що розташовані за межами першої десятки.

Рейнджерс та Олімпіакос, які мають вищий рейтинг, ніж у Шахтаря, вже не виграють свої внутрішні чемпіонати. Тому пряма путівка до Ліги чемпіонів дісталася гірникам.

