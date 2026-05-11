Футбольний сезон-2025/26 наближається до завершення. Вже визначилися 18 із 36 учасників основного раунду Ліги чемпіонів наступного сезону.

Серед команд, які виступлять на основному етапі Ліги чемпіонів-2026/27 – чинний чемпіон України донецький Шахтар.

Факти ICTV розповідають, які клуби гарантували місце в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27.

Хто вийшов до Ліги чемпіонів сезону-2026/27

Всього в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27 візьмуть участь 36 команд: 29 клубів потраплять туди автоматично, а володарі ще семи путівок визначаться за підсумками кваліфікації.

Учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2026/27:

  • Англія: Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед;
  • Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетіко Мадрид;
  • Німеччина: Баварія Мюнхен, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг;
  • Італія: Інтер;
  • Франція: ПСЖ, Ланс;
  • Нідерланди: ПСВ, Феєнорд;
  • Португалія: Порту;
  • Туреччина: Галатасарай;
  • Україна: Шахтар.

Завдяки тому, що майбутній переможець Ліги чемпіонів – Арсенал або ПСЖ – вже гарантував собі місце у наступному розіграші турніру, в основі з’явилося вакантне місце.

Його отримає чемпіон із найвищим п’ятирічний рейтингом серед асоціацій, що розташовані за межами першої десятки.

Рейнджерс та Олімпіакос, які мають вищий рейтинг, ніж у Шахтаря, вже не виграють свої внутрішні чемпіонати. Тому пряма путівка до Ліги чемпіонів дісталася гірникам.

