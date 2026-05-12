Не кожен іноземець зараз пішов би в нашу збірну: Кривцов про призначення Мальдери
- Сергій Кривцов заявив, що чув про призначення Мальдери ще раніше.
- Ексгравець вважає, що італієць має достатньо досвіду для роботи головним тренером.
Колишній футболіст збірної України Сергій Кривцов заявив, що мав інформацію, що національну команду очолить Андреа Мальдера.
Про це він сказав у коментарі ВЗБІРНА.
Мальдера очолить збірну України
– Закулісна інформація в мене була, я знав, що він (Мальдера, – Ред.) очолить збірну. Здивування не було, але, слухайте, тут такий момент: не кожен іноземний тренер зараз пішов би у нашу збірну, судячи з того, що в Україні коїться.
У мене були два кандидати – Йовічевіч та Мальдера. Для мене вони рівноцінні. В Андреа просто більше досвіду, тому що він працював і в Англії, і в Італії, а в Йовічевіча великий плюс – знання української мови. Він знайомий з українським футболом, – сказав Кривцов.
Він додав, що єдиним моментом є те, що Андреа ніколи не працював головним тренером. Проте ексфутболіст зауважив, що вірить, що в італійського фахівця достатньо досвіду, щоб бути головним тренером і бути успішним.
– У збірній жоден футболіст не скаже поганого слова про нього. Той посил, який він нам доносив був дуже якісний і прозорий. Якщо він зробить кістяк асистентів українських. Я кажу про нову хвилю – якісь молоді тренери, які зараз починають перші кроки, але будуть мотиваторами, то все у нього вийде, – вважає Кривцов.
Нагадаємо, на початку травня італійський інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Андреа Мальдера незабаром очолить збірну України з футболу. Він стане першим іноземним головним тренером синьо-жовтих.