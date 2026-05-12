Колишній футболіст збірної України Сергій Кривцов заявив, що мав інформацію, що національну команду очолить Андреа Мальдера.

Про це він сказав у коментарі ВЗБІРНА.

– Закулісна інформація в мене була, я знав, що він (Мальдера, – Ред.) очолить збірну. Здивування не було, але, слухайте, тут такий момент: не кожен іноземний тренер зараз пішов би у нашу збірну, судячи з того, що в Україні коїться.

У мене були два кандидати – Йовічевіч та Мальдера. Для мене вони рівноцінні. В Андреа просто більше досвіду, тому що він працював і в Англії, і в Італії, а в Йовічевіча великий плюс – знання української мови. Він знайомий з українським футболом, – сказав Кривцов.

Він додав, що єдиним моментом є те, що Андреа ніколи не працював головним тренером. Проте ексфутболіст зауважив, що вірить, що в італійського фахівця достатньо досвіду, щоб бути головним тренером і бути успішним.

– У збірній жоден футболіст не скаже поганого слова про нього. Той посил, який він нам доносив був дуже якісний і прозорий. Якщо він зробить кістяк асистентів українських. Я кажу про нову хвилю – якісь молоді тренери, які зараз починають перші кроки, але будуть мотиваторами, то все у нього вийде, – вважає Кривцов.

Нагадаємо, на початку травня італійський інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Андреа Мальдера незабаром очолить збірну України з футболу. Він стане першим іноземним головним тренером синьо-жовтих.

