Сборную Украины по футболу возглавит итальянец Мальдера – инсайдер
Итальянский специалист Андреа Мальдера вскоре возглавит сборную Украины по футболу. Он станет первым иностранным главным тренером сине-желтых.
Это подтверждает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
– Андреа Мальдера вскоре станет новым главным тренером сборной Украины. Сейчас завершается заключение соглашения с итальянским тренером, – написал Романо.
Andrea Maldera, set to become the new Ukrainian national team head coach with immediate effect.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026
Ранее о возможном назначении Мальдеры сообщали несколько украинских футбольных блогеров и журналистов.
Андреа Мальдере 54 года. Ранее он уже работал со сборной Украины, когда был ассистентом Андрея Шевченко.
Мальдера никогда ранее не работал главным тренером, но входил в тренерские штабы, в частности Массимилиано Аллегри и Филиппо Индзаги.
После того, как тренерский штаб Андрея Шевченко прекратил сотрудничество с УАФ, Мальдера вскоре присоединился к команде Роберто Де Дзерби – работал в Брайтоне и Марселе.
В конце марта Мальдера захотел присоединиться к Де Дзерби в Тоттенхэме.
Напомним, предыдущим тренером сборной Украины был Сергей Ребров. Он покинул свой пост в апреле 2026 года после того, как не вывел команду на ЧМ-2026.