Итальянский специалист Андреа Мальдера вскоре возглавит сборную Украины по футболу. Он станет первым иностранным главным тренером сине-желтых.

Это подтверждает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

– Андреа Мальдера вскоре станет новым главным тренером сборной Украины. Сейчас завершается заключение соглашения с итальянским тренером, – написал Романо.

Andrea Maldera, set to become the new Ukrainian national team head coach with immediate effect. Agreement being finalised with the Italian manager. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

Ранее о возможном назначении Мальдеры сообщали несколько украинских футбольных блогеров и журналистов.

Андреа Мальдере 54 года. Ранее он уже работал со сборной Украины, когда был ассистентом Андрея Шевченко.

Мальдера никогда ранее не работал главным тренером, но входил в тренерские штабы, в частности Массимилиано Аллегри и Филиппо Индзаги.

После того, как тренерский штаб Андрея Шевченко прекратил сотрудничество с УАФ, Мальдера вскоре присоединился к команде Роберто Де Дзерби – работал в Брайтоне и Марселе.

В конце марта Мальдера захотел присоединиться к Де Дзерби в Тоттенхэме.

Напомним, предыдущим тренером сборной Украины был Сергей Ребров. Он покинул свой пост в апреле 2026 года после того, как не вывел команду на ЧМ-2026.

