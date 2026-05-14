Шакіра, Мадонна та корейський гурт BTS виступлять у під час шоу в перерві фіналу чемпіонату світу з футболу 19 липня на стадіоні МетЛайф у Нью-Джерсі.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Фінал ЧС-2026: хто виступить у перерві

У березні минулого року президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив, що відбудеться “перше в історії шоу під час перерви у фіналі чемпіонату світу з футболу”.

– Це буде історичний момент для чемпіонату світу з футболу та шоу, гідне найбільшої спортивної події у світі, – написав він в Instagram.

За місяць до старту ЧС-2026 відомо, хто стане хедлайнерами музичної перерви. У перерві запланований виступ американської співачки Мадонни, колумбійської виконавиці Шакіри та південнокорейського гурту BTS.

Анонс їхнього виступу представили фронтмен Coldplay Кріс Мартін та персонаж Маппет-шоу Елмо у спеціальному ролику.

Шоу під час перерви буде присвячене підтримці Фонду ФІФА з освіти – ініціативи, яка має на меті зібрати $100 млн на допомогу дітям у всьому світі під час чемпіонату світу.

На минулорічному фіналі Клубного чемпіонату світу ФІФА, що також відбувся на стадіоні МетЛайф, також було шоу у перерві. Воно тривало понад передбачені регламентом 15 хвилин перерви між таймами.

Минулого тижня Шакіра оприлюднила уривок нової офіційної пісні чемпіонату світу, випустивши коротке відео, зняте на знаменитому бразильському стадіоні Маракана.

Співачка, яка також написала саундтрек до ЧС-2010 Waka Waka, анонсувала пісню під назвою Dai Dai у дописі на своїй сторінці в Instagram.

У 67-секундному відео Шакіра з’являється на полі стадіону Маракана в Ріо-де-Жанейро.

Тримаючи в руках офіційний м’яч ЧС-2026 Trionda, Шакіра виконала уривки пісні англійською мовою у супроводі танцюристів, одягнених у кольори таких команд, як США та Колумбія. Пісня була записана у співпраці з нігерійським виконавцем Burna Boy.

Чемпіонат світу-2026, у якому візьмуть участь 48 команд, розпочнеться 11 червня у США, Канаді та Мексиці.

