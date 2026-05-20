Фрайбург – Астон Вілла: прогноз на фінал Ліги Європи
У матчі Фрайбург – Астон Вілла визначиться новий володар трофею Ліги Європи за підсумками сезону-2025/26. Гра відбудеться у середу, 20 травня, на стадіоні Бешикташ у Стамбулі (Туреччина).
Початок матчу Фрайбург – Астон Вілла – о 22:00 за київським часом.
Фрайбург – Астон Вілла: прогноз букмекерів на матч
На думку букмекерів, фаворитами матчу Фрайбург – Астон Вілла є підопічні Унаї Емері.
Ставки на перемогу Фрайбурга приймають з коефіцієнтом 5.48. Успіх Астон Вілли оцінюють в 1.71. Нічийний результат матчу Фрайбург – Астон Вілла в основний час – 3.81.
Ймовірність того, що фінал Ліги Європи завершиться після серії пенальті оцінюється у 2.91.
Найбільш імовірним результатом матчу Фрайбург – Астон Вілла букмекери вважають рахунок 1:0 на користь Астон Вілли – коефіцієнт 6.29.
Раніше команди ніколи не зустрічалися між собою в офіційних зустрічах.
У півфіналі Ліги Європи Фрайбург здолав Брагу за підсумком двох матчів, а Астон Вілла обіграла Ноттінгем Форест.
Чинним переможцем Ліги Європи є англійський Тоттенгем Готспур, який фіналі 2025 року обіграв Манчестер Юнайтед.