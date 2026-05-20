У матчі Фрайбург – Астон Вілла визначиться новий володар трофею Ліги Європи за підсумками сезону-2025/26. Гра відбудеться у середу, 20 травня, на стадіоні Бешикташ у Стамбулі (Туреччина).

Початок матчу Фрайбург – Астон Вілла – о 22:00 за київським часом.

Фрайбург – Астон Вілла: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Фрайбург – Астон Вілла є підопічні Унаї Емері.

Зараз дивляться

Ставки на перемогу Фрайбурга приймають з коефіцієнтом 5.48. Успіх Астон Вілли оцінюють в 1.71. Нічийний результат матчу Фрайбург – Астон Вілла в основний час – 3.81.

Ймовірність того, що фінал Ліги Європи завершиться після серії пенальті оцінюється у 2.91.

Найбільш імовірним результатом матчу Фрайбург – Астон Вілла букмекери вважають рахунок 1:0 на користь Астон Вілли – коефіцієнт 6.29.

Раніше команди ніколи не зустрічалися між собою в офіційних зустрічах.

У півфіналі Ліги Європи Фрайбург здолав Брагу за підсумком двох матчів, а Астон Вілла обіграла Ноттінгем Форест.

Чинним переможцем Ліги Європи є англійський Тоттенгем Готспур, який фіналі 2025 року обіграв Манчестер Юнайтед.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.