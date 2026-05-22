Збірна України U-21 проведе два спаринги у червні: відомі суперники
Молодіжна збірна України U-21 у червні проведе два контрольних поєдинки у Словенії.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Розклад матчів збірної України U-21
У межах підготовки до вересневих матчів відбірного турніру Євро-2027 серед команд U-21 молодіжна збірна України проведе два товариських матчі.
Суперниками синьо-жовтих стануть однолітки зі Сполучених Штатів та Японії:
- 5 червня збірна України U-21 зіграє проти США. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.
- 8 червня українська команда зустрінеться з Японією U-21. Початок матчу о 16:00 за київським часом.
Обидва матчі підопічні Унаї Мельгоси проведуть на стадіоні Gorisnica у Словенії.
У відборі на Євро-2027 молодіжка України грає в групі H, разом із такими командами: Хорватія, Угорщина, Туреччина, Литва.
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних за результатами кваліфікації – дев’ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф, в якому гратимуть вісім володарів других місць.