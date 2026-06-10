Донецкий Шахтер объявил о переходе 34-летнего Александра Караваева на правах свободного агента. Последним клубом игрока было киевское Динамо.

О переходе горняки объявили на официальном сайте.

Караваев – игрок Шахтера

Контракт Шахтера с Александром Караваевым будет действовать до 30 июня 2028 года.

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– Я бы не сказал, что это такой сложный, но это новый этап, новая страница в моей, как говорится, книге. Конечно, все привыкли, что я играл за Динамо, но я – воспитанник Шахтера. И так получилось, что спустя много-много лет я возвращаюсь в клуб. Считаю, это сильная и интересная история в моей карьере, – сказал Караваев.

Александр Караваев начинал свой футбольный путь в Академии Шахтера, где в 2005–2011 годах выступал за юношеские и молодежные команды, а также за Шахтер-3 во Второй лиге.

Позже он играл на правах аренды за Севастополь, Зорю и турецкий Фенербахче.

Летом 2017 года он стал игроком луганской Зари, а в 2019–2026 годах присоединился к киевскому Динамо.

Всего провел 455 официальных матчей на клубном уровне, в которых забил 57 голов и отдал 65 голевых передач. С октября 2015 года является игроком национальной сборной Украины, в составе которой провел 50 матчей.

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