Украинский футболист Евгений Чеберко перешел в клуб Лос-Анджелес, выступающий в MLS.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Чеберко — игрок Лос-Анджелеса

Украинца официально включат в состав новой команды 13 июля.

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В Лос-Анджелес Чеберко перейдет на правах обмена из Коламбус Крю. По соглашению, его бывший клуб получит дополнительный слот на подписание иностранца, что в MLS является ценным активом.

– Евгений — проверенный защитник, обладающий универсальностью, техническими навыками и опытом, необходимыми для усиления нашей обороны, — отметил сопрезидент и генеральный менеджер LAFC Джон Торрингтон.

Чеберко выступал в составе Коламбус Крю с июля 2023 года. С тех пор он провел за клуб 94 матча, отличился одним голом и одной голевой передачей.

В сезоне-2023 вместе с Коламбусом он выиграл чемпионат MLS, а в 2024 году — Кубок лиг.

Adding to the backline Welcome to Los Angeles, Yevhen Cheberko pic.twitter.com/ltS2vrXQXi — LAFC (@LAFC) June 9, 2026

В 2026 году Евгений Чеберко принял участие лишь в четырёх матчах за Коламбус Крю. Из них только в одном поединке украинец попал в стартовый состав.

После 15 туров Лос-Анджелес идет на пятом месте в Западной конференции MLS. В 2022 году команда впервые в своей истории завоевала чемпионский титул, а в двух следующих сезонах останавливалась на стадии полуфинала.

Чеберко станет вторым представителем Украины в составе клуба. С 2025 года за Лос-Анджелес также играет Артем Смоляков.

Свой первый матч за новую команду Чеберко может провести уже 18 июля. В этот день Лос-Анджелес сыграет принципиальное городское дерби против Лос-Анджелес Гелакси.

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