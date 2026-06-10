Донецький Шахтар оголосив про перехід 34-річного Олександра Караваєва на правах вільного агента. Останнім клубом гравця було київське Динамо.

Про перехід гірники оголосили на офіційному сайті.

Караваєв – гравець Шахтаря

Контракт Шахтаря з Олександром Караваєвим діятиме до 30 червня 2028 року.

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– Я б не сказав, що це такий важкий, але це новий етап, нова сторінка в моїй, як то кажуть, книзі. Звісно, усі звикли, що я грав за Динамо, але я – вихованець Шахтаря. І так вийшло, що через багато-багато років повертаюся до клубу. Вважаю, це сильна й цікава історія в моїй карʼєрі, – сказав Караваєв.

Олександр Караваєв розпочинав свій футбольний шлях в Академії Шахтаря, де у 2005–2011 роках виступав за юнацькі й молодіжну команди, а також за Шахтар-3 в Другій лізі.

Пізніше він грав на правах оренди за Севастополь, Зорю і турецький Фенербахче.

Улітку 2017 року він став гравцем луганської Зорі, а у 2019–2026 роках приєднався до київського Динамо.

Загалом провів 455 офіційних матчів на клубному рівні, у яких забив 57 голів та віддав 65 асистів. Від жовтня 2015 року є гравцем національної збірної України, у складі якої провів 50 поєдинків.

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