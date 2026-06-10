Український футболіст Євген Чеберко перейшов до клубу Лос-Анджелес, який виступає в МЛС.

Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

Чеберко – гравець Лос-Анджелес

Українця офіційно додадуть до складу нової команди 13 липня.

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До Лос-Анджелеса Чеберко перейде на правах обміну з Коламбус Крю. За угодою, його колишній клуб отримає додатковий слот на підписання іноземця, що в МЛС є цінним активом.

– Євген — перевірений захисник, який володіє універсальністю, технічними навичками та досвідом, необхідними для посилення нашої оборони, — зазначив співпрезидент і генеральний менеджер LAFC Джон Торрінгтон.

Чеберко виступав у складі Коламбус Крю з липня 2023 року. Відтоді він провів за клуб 94 матчі, відзначився одним голом та одним асистом.

У сезоні-2023 разом із Коламбусом він виграв чемпіонство МЛС, а у 2024 році виграв Кубок ліг.

Adding to the backline Welcome to Los Angeles, Yevhen Cheberko pic.twitter.com/ltS2vrXQXi — LAFC (@LAFC) June 9, 2026

У 2026 році Євген Чеберко взяв участь лише у чотирьох матчах за Коламбус Крю. Із них лише в одному поєдинку українець потрапив до стартового складу.

Після 15 турів Лос-Анджелес йде на п’ятому місці в Західній конференції МЛС. У 2022 році команда вперше у своїй історії здобула чемпіонський титул, а в двох наступних сезонах зупинялася на стадії півфіналу.

Чеберко стане другим представником України у складі клубу. Від 2025 року за Лос-Анджелес також грає Артем Смоляков.

Свій перший матч за нову команду Чеберко може провести вже 18 липня. Цього дня Лос-Анджелес зіграє принципове міське дербі проти Лос-Анджелес Гелексі.

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