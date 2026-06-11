Матч открытия ЧМ-2026 Мексика – ЮАР состоится 11 июня на стадионе Ацтека в мексиканской столице Мехико.

Начало матча — 22:00 по киевскому времени.

Матч Мексика – ЮАР, где смотреть и кто покажет матч первого тура ЧМ-2026 в группе А, рассказывают Факты ICTV.

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Мексика – ЮАР: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Мексика – ЮАР в прямом эфире на OTT-платформе Megogo.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1.

Также игра будет доступна бесплатно на телеканале Megogo Спорт в T2 и кабельных сетях.

Матч-открытие ЧМ-2026 Мексика – ЮАР прокомментируют Владимир Зверов и Вадим Скичко.

На матче Мексика – ЮАР будет работать бразильская бригада арбитров, которую возглавит 44-летний Вилтон Сампайо.

Ему будут ассистировать Бруно Пирес и Бруно Бошилия. Резервным арбитром назначен парагваец Хуан Габриэль Бенитес.

Главным на системе VAR будет колумбиец Николас Галло, которому будут ассистировать чилиец Хуан Лара и француз Жером Брисар.

С подробным расписанием матчей чемпионата мира по футболу-2026 вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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