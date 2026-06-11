Матч-відкриття ЧС-2026 Мексика – ПАР відбудеться 11 червня на стадіоні Ацтека у мексиканській столиці Мехіко.

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Мексика – ПАР, де дивитися та хто покаже матч першого туру ЧС-2026 у групі А, розповідають Факти ICTV.

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Мексика – ПАР: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Мексика – ПАР у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1.

Також гра буде доступна безплатно на телеканалі Megogo Спорт у T2 та кабельних мережах.

Матч-відкриття ЧС-2026 Мексика – ПАР прокоментують Володимир Звєров і Вадим Скічко.

На матчі Мексика – ПАР працюватиме бразильська бригада арбітрів, яку очолить 44-річний Вілтон Сампайо.

Йому асистуватимуть Бруно Пірес та Бруно Бошілія. Резервним арбітром призначено парагвайця Хуана Габріеля Бенітеса.

Головним на системі VAR буде колумбієць Ніколас Галло, якому асистуватимуть чилієць Хуан Лара та француз Жером Брісар.

З детальним розкладом матчів чемпіонату світу з футболу-2026 ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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