Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что сомалийскому арбитру ФИФА Омару Абдулкадиру Артану было отказано во въезде в страну из-за “связей с лицами, подозреваемыми в принадлежности к террористическим организациям”.

Об этом пишет The Athletic.

В администрации Трампа объяснили, почему в США не пустили арбитра

Омар Абдулкадир Артан был одним из 52 судей, которых ФИФА выбрала для чемпионата мира этого года.

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В минувшие выходные он прибыл в Майами, чтобы присоединиться к тренировочному сбору со своими коллегами во Флориде накануне турнира.

Во вторник Артан сообщил газете New York Times, что перед поездкой в США у него были «все необходимые документы» и соответствующая виза, а также аккредитация ФИФА в качестве арбитра.

Но проблемы возникли при попытке въезда на границе. Он рассказал, что пограничники допрашивали его в Международном аэропорту Майами более 11 часов, после чего поместили в камеру предварительного заключения. После задержания его отправили обратно в Стамбул, откуда он вылетал в США.

В комментарии The Athletic высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа назвал причину отказа во въезде арбитру.

– В ходе дополнительной проверки Таможенно-пограничной службы была выявлена негативная информация, в частности о связях с подозреваемыми членами террористических организаций, что сделало невозможным въезд путешественника в Соединенные Штаты в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве (INA), – заявил чиновник.

Он добавил, что администрация президента Трампа “не позволит ни одной угрозе безопасности проникнуть в нашу страну — и точка”.

Издание The Athletic также обратилось в Белый дом с просьбой предоставить подробную информацию о характере его возможных связей и конкретной террористической организации, однако ответа на эти вопросы не получило.

Ранее американские пограничники отказали Артану во въезде в США. Сомали входит в список стран, на которые Вашингтон распространил ограничения на въезд.

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