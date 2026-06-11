Президент США Дональд Трамп напередодні чемпіонату світу-2026 з футболу, який приймають Сполучені Штати, Канада та Мексика, назвав цей турнір “найуспішнішим”.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп про ЧС-2026

– Це найуспішніший чемпіонат світу, який вони коли-небудь проводили. Вони ще ніколи не продавали квитки в таких обсягах. Вони ще ніколи не продавали стільки квитків так швидко. Це дивовижно, адже про футбол тут не думають – ми використовуємо слово футбол, так, але про футбол у цій країні не думають. Це найуспішніший чемпіонат, – заявив Трамп.

Він додав, що спілкувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, назвавши його “фантастичним”.

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За словами Трампа, Інфантіно сказав йому, що “нічого подібного до того (ЧС, – Ред.) ще ніколи не було.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартує 11 червня з матчу-відкриття у Мехіко та завершиться 19 липня у Нью-Джерсі. У турнірі візьмуть участь 48 країн.

Факти ICTV пропонують розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026.

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