Президент США Дональд Трамп выступит с речью на похоронах американского сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Об этом сообщает ABC News.

Речь Трампа на похоронах Грэма

За сенатором Линдси Грэмом, который стал одним из самых влиятельных политиков как в США, так и за границей, произнесут прощальную речь во время поминальных служб по всему Вашингтону.

Сейчас смотрят

Команда Вооруженных сил США доставит тело Грэма в Капитолий в знак признания его службы в Военно-воздушных силах. Там республиканец прослужил более 30 лет.

Позже в Вашингтонском национальном соборе состоится похоронная служба с участием законодателей и иностранных лидеров, что будет свидетельствовать о его статусе на мировой арене.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит с речью в соборе, отмечают в издании. Кроме того, выступит американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский также будут присутствовать во время прощания.

Похороны пройдут в его родном штате Южная Каролина в среду, 29 июля.

Сенатор Линдси Грэм умер 11 июля в Вашингтоне в своем доме, вероятно, от разрыва аорты, согласно предварительным данным. Тогда он недавно вернулся после визита в Украину. Ему был 71 год.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.