Трамп произнесет прощальную речь на похоронах сенатора Грэма
- Президент США Дональд Трамп выступит с прощальной речью на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма в Вашингтонском национальном соборе.
- В поминальных службах также примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, иностранные лидеры и законодатели, после чего политика похоронят 29 июля в его родном штате Южная Каролина.
Президент США Дональд Трамп выступит с речью на похоронах американского сенатора-республиканца Линдси Грэма.
Об этом сообщает ABC News.
Речь Трампа на похоронах Грэма
За сенатором Линдси Грэмом, который стал одним из самых влиятельных политиков как в США, так и за границей, произнесут прощальную речь во время поминальных служб по всему Вашингтону.
Команда Вооруженных сил США доставит тело Грэма в Капитолий в знак признания его службы в Военно-воздушных силах. Там республиканец прослужил более 30 лет.
Позже в Вашингтонском национальном соборе состоится похоронная служба с участием законодателей и иностранных лидеров, что будет свидетельствовать о его статусе на мировой арене.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп выступит с речью в соборе, отмечают в издании. Кроме того, выступит американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Президент Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский также будут присутствовать во время прощания.
Похороны пройдут в его родном штате Южная Каролина в среду, 29 июля.
Сенатор Линдси Грэм умер 11 июля в Вашингтоне в своем доме, вероятно, от разрыва аорты, согласно предварительным данным. Тогда он недавно вернулся после визита в Украину. Ему был 71 год.