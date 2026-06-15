Украинский футболист Вячеслав Шарпар ушел из жизни в день 39-летия: что известно
В Греции скончался известный украинский футболист Вячеслав Шарпар.
О смерти спортсмена сообщила его мать Валентина Шарпар.
Умер футболист Вячеслав Шарпар
По словам матери Вячеслава Шарпара, футболист погиб 2 июня в Греции в свой 39-й день рождения.
— Сегодня мне очень тяжело писать эти слова. 2 июня трагически ушел из жизни наш дорогой и благословенный сын Вячеслав. Море унесло его, ужасная случайность, — написала Валентина.
Она также сообщила, что тело Вячеслава находится в Греции. Семья занимается организацией его возвращения в Украину для проведения похорон в соответствии с христианскими традициями.
У Вячеслава Шарпара остались четверо детей.
На смерть спортсмена отреагировал футбольный клуб Ворскла, за который он играл.
— Выступая за полтавскую Ворсклу, Шарпар получил бронзовые награды УПЛ сезона 2017/2018 и принял участие в групповом этапе Лиги Европы 2018/2019. Кроме полтавского клуба, воспитанник киевского футбола защищал цвета Волыни, Металлиста, Десны, Таврии, Ильичевца и ряда других украинских и зарубежных команд (Шериф, Атырау, Рига), — отметили в клубе.
Карьера футболиста длилась с 2004 по 2021 год.
Напомним, 7 апреля из жизни ушел экстренер Шахтера, Динамо и сборной Румынии по футболу Мирча Луческу.
Его госпитализировали с тренировочной базы сборной Румынии спустя три дня после матча отбора ЧМ-2026 против Турции.
Сначала медики планировали выписать специалиста через несколько дней, однако в больнице у него произошел острый инфаркт миокарда.
Впоследствии у тренера начались серьезные нарушения сердечного ритма, которые сначала удалось стабилизировать, но уже на следующий день аритмия перестала поддаваться лечению.
Из-за резкого ухудшения состояния Луческу перевели в реанимацию и ввели в состояние искусственной комы.
По словам представителей румынской системы здравоохранения, в последние дни перед смертью его состояние оставалось критическим.
Фото: ФК Ворскла