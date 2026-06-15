В Греции скончался известный украинский футболист Вячеслав Шарпар.

О смерти спортсмена сообщила его мать Валентина Шарпар.

Умер футболист Вячеслав Шарпар

По словам матери Вячеслава Шарпара, футболист погиб 2 июня в Греции в свой 39-й день рождения.

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— Сегодня мне очень тяжело писать эти слова. 2 июня трагически ушел из жизни наш дорогой и благословенный сын Вячеслав. Море унесло его, ужасная случайность, — написала Валентина.

Она также сообщила, что тело Вячеслава находится в Греции. Семья занимается организацией его возвращения в Украину для проведения похорон в соответствии с христианскими традициями.

У Вячеслава Шарпара остались четверо детей.

На смерть спортсмена отреагировал футбольный клуб Ворскла, за который он играл.

— Выступая за полтавскую Ворсклу, Шарпар получил бронзовые награды УПЛ сезона 2017/2018 и принял участие в групповом этапе Лиги Европы 2018/2019. Кроме полтавского клуба, воспитанник киевского футбола защищал цвета Волыни, Металлиста, Десны, Таврии, Ильичевца и ряда других украинских и зарубежных команд (Шериф, Атырау, Рига), — отметили в клубе.

Карьера футболиста длилась с 2004 по 2021 год.

Напомним, 7 апреля из жизни ушел экстренер Шахтера, Динамо и сборной Румынии по футболу Мирча Луческу.

Его госпитализировали с тренировочной базы сборной Румынии спустя три дня после матча отбора ЧМ-2026 против Турции.

Сначала медики планировали выписать специалиста через несколько дней, однако в больнице у него произошел острый инфаркт миокарда.

Впоследствии у тренера начались серьезные нарушения сердечного ритма, которые сначала удалось стабилизировать, но уже на следующий день аритмия перестала поддаваться лечению.

Из-за резкого ухудшения состояния Луческу перевели в реанимацию и ввели в состояние искусственной комы.

По словам представителей румынской системы здравоохранения, в последние дни перед смертью его состояние оставалось критическим.

Фото: ФК Ворскла

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