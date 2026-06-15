У Греції помер відомий український футболіст В’ячеслав Шарпар.

Про смерть спортсмена повідомила його мати Валентина Шарпар.

Помер футболіст В’ячеслав Шарпар

За словами матері В’ячеслава Шарпара, футболіст загинув 2 червня у Греції у свій 39-й день народження.

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— Сьогодні мені дуже важко писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В’ячеслав. Море забрало його, жахлива випадковість, — написала Валентина.

Вона також повідомила, що тіло В’ячеслава наразі перебуває у Греції. Родина займається організацією його повернення в Україну для проведення похорону відповідно до християнських традицій.

У В’ячеслава Шарпара залишилися четверо дітей.

На смерть спортсмена відреагував футбольний клуб Ворскла, за який він грав.

— Виступаючи за полтавську Ворсклу, Шарпар здобув бронзові нагороди УПЛ сезону 2017/2018 та взяв участь у груповому етапі Ліги Європи 2018/2019. Окрім полтавського клубу, вихованець київського футболу захищав кольори Волині, Металіста, Десни, Таврії, Іллічівця та низки інших українських і закордонних команд (Шериф, Атирау, Рига), — зазначили в клубі.

Кар’єра футболіста тривала з 2004 до 2021 року.

Нагадаємо, 7 квітня з життя пішов екстренер Шахтаря, Динамо та збірної Румунії з футболу Мірча Луческу.

Його госпіталізували з тренувальної бази збірної Румунії через три дні після матчу відбору ЧС-2026 проти Туреччини.

Спочатку медики планували виписати фахівця за кілька днів, однак у лікарні в нього стався гострий інфаркт міокарда.

Згодом у тренера почалися серйозні порушення серцевого ритму, які спершу вдалося стабілізувати, але вже наступного дня аритмія перестала піддаватися лікуванню.

Через різке погіршення стану Луческу перевели до реанімації та ввели у стан штучної коми.

За словами представників румунської системи охорони здоров’я, останніми днями перед смертю його стан залишався критичним.

Фото: ФК Ворскла

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