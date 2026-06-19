Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо высказался о фаворитах чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом он рассказал в интервью Meta.ua.

Сабо о фаворите ЧМ-2026

По словам специалиста, ему нравятся сборные Германии и Франции.

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– Мне нравится сборная Франции. Там есть классные футболисты, игра у них поставлена на солидном уровне. Французы уверенно обыграли сборную Сенегала, которая, кстати, тоже неплохо выглядела. От Германии болельщики ожидают больших результатов. Правда, соперник в первом туре у них был не очень сильным. Поэтому посмотрим, как дальше будут выглядеть немцы, – сказал Сабо.

Также он выделил матч Англия – Хорватия, назвав его интригующим противостоянием двух сильных сборных, которые в сумме нанесли более 30 ударов.

Во втором туре сборная Германии встретится с Кот-д’Ивуаром, а сборная Франции сыграет против сборной Ирака.

С подробным расписанием и результатами матчей ЧМ-2026 вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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