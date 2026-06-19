Там классные футболисты: экс-тренер сборной Украины назвал фаворитов ЧМ-2026
- Йожеф Сабо назвал две европейские сборные, которые он считает главными фаворитами ЧМ-2026.
- Кроме того, Сабо положительно оценил матч Англия — Хорватия, назвав его одним из самых интересных на старте турнира.
Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо высказался о фаворитах чемпионата мира по футболу 2026 года.
Об этом он рассказал в интервью Meta.ua.
Сабо о фаворите ЧМ-2026
По словам специалиста, ему нравятся сборные Германии и Франции.
– Мне нравится сборная Франции. Там есть классные футболисты, игра у них поставлена на солидном уровне. Французы уверенно обыграли сборную Сенегала, которая, кстати, тоже неплохо выглядела. От Германии болельщики ожидают больших результатов. Правда, соперник в первом туре у них был не очень сильным. Поэтому посмотрим, как дальше будут выглядеть немцы, – сказал Сабо.
Также он выделил матч Англия – Хорватия, назвав его интригующим противостоянием двух сильных сборных, которые в сумме нанесли более 30 ударов.
Во втором туре сборная Германии встретится с Кот-д’Ивуаром, а сборная Франции сыграет против сборной Ирака.
С подробным расписанием и результатами матчей ЧМ-2026 вы можете ознакомиться по этой ссылке.