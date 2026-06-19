Во время 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн партнеры объявили о $4 млрд новой военной помощи.

Об этом сообщили Офис президента Украины и министр обороны Михаил Федоров.

Помощь Украине по итогам 35-го Рамштайна: что известно

По словам президента Владимира Зеленского, по итогам заседания есть три ключевых результата для Украины.

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Первый — новые взносы в программу PURL на более $1 млрд. Это самая большая сумма поддержки в рамках этой программы, объявленная во время заседаний Контактной группы.

К взносам в PURL присоединились Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция, Люксембург, Литва, Латвия, Исландия и Австралия.

Министр обороны Михаил Федоров уточнил, что почти $1 млрд в рамках PURL направят на критически важные ракеты для систем Patriot, а наибольшие взносы в это направление объявили Германия, Норвегия, Нидерланды и Швеция.

Отдельно Германия выделяет $200 млн на механизм JUMPSTART для долгосрочных закупок ракет к Patriot.

Второй результат — поддержка чешской инициативы и поставки дальнобойных снарядов.

По словам Зеленского, партнеры объявили более $500 млн на помощь в этом направлении. Часть дальнобойных боеприпасов Украина должна получить уже в этом месяце.

Федоров отметил, что около $540 млн партнеры направят на закупку артиллерийских боеприпасов повышенной дальности. Взносы сделают Норвегия, Дания, Испания, Литва и Люксембург.

Третье ключевое направление — производство украинских дронов и ракет.

По данным Офиса президента, партнеры объявили взносы на сумму около $1 млрд. Михаил Федоров уточнил, что эти средства будут инвестированы в беспилотные системы.

Великобритания профинансирует закупку 150 тыс. украинских дронов, Нидерланды — крылатых ракет-дронов для Сил обороны, а Норвегия поддержит закупку морских беспилотников.

Также партнеры продолжают инвестировать в усиление ПВО, средства РЭБ, боевые машины пехоты, учебные центры и другие критически важные способности украинской армии.

— Наши ключевые приоритеты неизменны: программа PURL и усиление ПВО, дальнобойная артиллерия и украинские дроны. Именно вокруг них сосредоточены основные решения партнеров, — подчеркнул Федоров.

Напомним, что лидеры Европейского Союза по итогам саммита Евросовета в Брюсселе согласовали совместную декларацию по Украине и европейской безопасности.

В документе ЕС подтвердил дальнейшую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины.

Среди ключевых положений — призыв ускорить поставки Украине систем ПВО, боеприпасов, дронов и ракет, а также намерение усилить санкционное давление на Россию и как можно быстрее согласовать 21-й пакет санкций.

Отдельно Евросоюз подтвердил готовность участвовать в создании гарантий безопасности для Украины и ожидает предоставления первого транша в рамках кредитного механизма объемом €90 млрд до конца июня.

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