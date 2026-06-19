Там класні футболісти: екстренер збірної України назвав фаворитів ЧС-2026
- Йожеф Сабо назвав дві європейські збірні, які він вважає головними фаворитами ЧС-2026.
- Також Сабо позитивно оцінив матч Англія — Хорватія, назвавши його одним із найцікавіших на старті турніру.
Колишній тренер збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо висловився щодо фаворитів чемпіонату світу-2026 із футболу.
Про це він сказав в інтерв’ю Meta.ua.
Сабо про фаворита ЧС-2026
За словами фахівця, йому подобаються команди Німеччини та Франції.
– Мені подобається збірна Франції. Там є класні футболісти, гра у них поставлена на солідному рівні. Французи впевнено обіграли команду Сенегалу, яка, до речі, теж непогано виглядала. Від Німеччини вболівальники очікують великих результатів. Щоправда, суперник у першому турі у них був не дуже сильним. Тому подивимося, як далі виглядатимуть німці, – сказав Сабо.
Також він виділив матч Англія – Хорватія, назвавши його інтригуючим протистоянням двох сильних збірних, які на двох завдали понад 30 ударів.
У другому турі збірна Німеччини зустрінеться з Кот-д’Івуаром, а команда Франції зіграє проти збірної Іраку.
З детальним розкладом та результатами матчів ЧС-2026, ви можете ознайомитися за цим посиланням.