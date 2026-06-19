Колишній тренер збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо висловився щодо фаворитів чемпіонату світу-2026 із футболу.

Про це він сказав в інтерв’ю Meta.ua.

Сабо про фаворита ЧС-2026

За словами фахівця, йому подобаються команди Німеччини та Франції.

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– Мені подобається збірна Франції. Там є класні футболісти, гра у них поставлена на солідному рівні. Французи впевнено обіграли команду Сенегалу, яка, до речі, теж непогано виглядала. Від Німеччини вболівальники очікують великих результатів. Щоправда, суперник у першому турі у них був не дуже сильним. Тому подивимося, як далі виглядатимуть німці, – сказав Сабо.

Також він виділив матч Англія – Хорватія, назвавши його інтригуючим протистоянням двох сильних збірних, які на двох завдали понад 30 ударів.

У другому турі збірна Німеччини зустрінеться з Кот-д’Івуаром, а команда Франції зіграє проти збірної Іраку.

З детальним розкладом та результатами матчів ЧС-2026, ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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