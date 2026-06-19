Голкіпер збірної Німеччини Мануель Ноєр остаточно завершить кар’єру у збірній після завершення чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Goal.com.

Ноєр завершує кар’єру в збірній Німеччини

Воротар Баварії вже оголошував про завершення кар’єри у збірній Німеччини, але передумав заради того, щоб поїхати з командою Юліана Нагельсманна на чемпіонат світу 2026 року.

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Ноєр заверши кар’єру в збірній після Євро-2024, але 40-річний воротар продемонстрував хорошу форму на клубному рівні, тож згодився повернутися.

Виступаючи на пресконференції, Ноєр пояснив причини свого попереднього відходу.

– Я пішов у 2024 році з поважної причини після вдалого домашнього Євро. Для мене це було правильне рішення. Я відчував, що так має бути. Продовжувати грати за збірну протягом останніх двох років було б для мене занадто великим спортивним навантаженням, — сказав він журналістам.

Попри успішне повернення до стартового складу під керівництвом Нагельсмана, Ноєр заявив, що переглядати своє рішення щодо збірної більше не буде.

– Для мене очевидно, що це мій останній турнір. Я не планую брати участь у наступному чемпіонаті Європи через два роки. Останніми днями я змирився з тим, що це останні матчі за збірну Німеччини. Але я хочу з нетерпінням чекати на всі ігри, а не на прощальні футболки, – заявив воротар.

Після повернення Нойєра Олівер Бауманн знову опинився на лаві запасних, хоча воротар Гоффенгайма був основним голкіпером під час відбіркового турніру під час відсутності Ноєра.

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