Це мій останній турнір: Мануель Ноєр знову заявив про завершення кар’єри у збірній
- Мануель Ноєр заявив, що завершить кар'єру в збірній Німеччини після ЧС-2026.
- Голкіпер повернувся до національної команди попри рішення піти після Євро-2024.
- 40-річний воротар не планує виступати за Німеччину на наступному чемпіонаті Європи.
Голкіпер збірної Німеччини Мануель Ноєр остаточно завершить кар’єру у збірній після завершення чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомляє Goal.com.
Ноєр завершує кар’єру в збірній Німеччини
Воротар Баварії вже оголошував про завершення кар’єри у збірній Німеччини, але передумав заради того, щоб поїхати з командою Юліана Нагельсманна на чемпіонат світу 2026 року.
Ноєр заверши кар’єру в збірній після Євро-2024, але 40-річний воротар продемонстрував хорошу форму на клубному рівні, тож згодився повернутися.
Виступаючи на пресконференції, Ноєр пояснив причини свого попереднього відходу.
– Я пішов у 2024 році з поважної причини після вдалого домашнього Євро. Для мене це було правильне рішення. Я відчував, що так має бути. Продовжувати грати за збірну протягом останніх двох років було б для мене занадто великим спортивним навантаженням, — сказав він журналістам.
Попри успішне повернення до стартового складу під керівництвом Нагельсмана, Ноєр заявив, що переглядати своє рішення щодо збірної більше не буде.
– Для мене очевидно, що це мій останній турнір. Я не планую брати участь у наступному чемпіонаті Європи через два роки. Останніми днями я змирився з тим, що це останні матчі за збірну Німеччини. Але я хочу з нетерпінням чекати на всі ігри, а не на прощальні футболки, – заявив воротар.
Після повернення Нойєра Олівер Бауманн знову опинився на лаві запасних, хоча воротар Гоффенгайма був основним голкіпером під час відбіркового турніру під час відсутності Ноєра.