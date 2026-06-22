У межах другого туру групового етапу ЧС-2026 у квартеті I має відбутися матч Франція – Ірак. Проте його можуть перенести або змістити за часом.

Про це пише французьке видання RMC Sport.

Матч Франція – Ірак можуть перенести

Згідно з прогнозом погоди, у понеділок пізно вдень у Філадельфії, де відбудеться матч Франція – Ірак, очікуються грози. У США протокол дій у разі грози під час матчів є дуже суворим.

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На дощ та грози у Філандельфії очікують саме в час, коли має відбутися матч на стадіоні Лінкольн Файненшл Філд.

На чемпіонаті світу діє спеціальний протокол безпеки, який передбачає обов’язкову паузу в разі грози поблизу арени. Це подібний протокол до того, що застосовувався під час Клубного чемпіонату світу у 2025 році.

За федеральними законами США, передбачена обов’язкова 30-хвилинна перерва, якщо в радіусі приблизно 13 км влучить блискавка. Кожна наступна блискавка спричинить нову півгодинну перерву.

Під час Клубного чемпіонату світу, який минулого року став генеральною репетицією перед чемпіонатом світу, шість матчів було перенесено через екстремальні погодні умови.

З початку цього чемпіонату світу ще жоден матч мундіалю не переривали через погані погодні умови.

Матч Франція – Ірак запланований на 23 червня на 00:00 за київським часом. З детальним розкладом та результатами матчів ЧС-2026, ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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