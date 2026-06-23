Матч другого туру групового етапу у квартеті I між Францією та Іраком на стадіоні у Філадельфії переривали на дві години через несприятливі погодні умови.

Матч, що розпочався о 17:00 за місцевим часом, завершився близько 21:00 через міркування безпеки.

Матч Франція – Ірак перервали на 2 години

Після першого тайму Франція повела у рахунку 1:0 завдяки голу Кіліана Мбаппе. На перерву команди пішли вже, коли почалася сильна злива. Коли гру поновили через дві години Франція забила ще два голи й виграла з рахунком 3:0.

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– Це був дуже довгий вечір. Ми провели багато часу в очікуванні. Це виснажує емоційно та психологічно. Пробути в роздягальні півтори години – майже дві години – і при цьому зберігати концентрацію дуже важко. Це вимагає величезних зусиль. Гравці доклали величезних зусиль, як і тренерський штаб, – сказав Мбаппе.

Після гри головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пожартував, щодо того, що вони робили під час тривалої затримки: Ми грали в карти.

– Ми чекали. Нам постійно переносили час виходу на поле. Я, власне, гарно провів час зі своїми гравцями і отримав задоволення. Це питання безпеки. З дощем і блискавками не можна боротися. Мене це не дратує. Це дуже виняткові обставини, і я сподіваюся, що вони більше не повторяться. Було важливо не ризикувати, – сказав тренер.

ФІФА не має повноважень встановлювати власні правила щодо несприятливих погодних умов і зобов’язана дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади. У США застосують рекомендації Національного управління з океанів та атмосфери (NOAA).

NOAA зазначає, що у разі виявлення удару блискавки в радіусі восьми миль від стадіону матч має бути зупинений.

Чим займаються гравці під час перерви через грозу

Колишній помічник головного тренера Вест Гема Еду Рубіо розповів BBC, чим займаються гравці, коли під час матчу трапляється перерва через погодні умови. Він згадав передсезонні матчі команди у Флориді.

– Два з наших чотирьох товариських матчів довелося відкласти через шторми. Тут до цього ставляться дуже суворо – і цілком справедливо. Різні культури, різні тренерські штаби мають різні стратегії. Треба дотримуватися протоколів, тож ми повернулися до роздягальні, а потім нас інформували про ситуацію кожні 20 хвилин, – сказав він.

За його словами, перші 20 хвилин вони дали гравцям можливість розслабитися та переодягнутися в більш зручний одяг — той, що вони носять для розминки.

– Вони трохи покрутили педалі на велотренажерах, зробили розтяжку, дехто хотів займатися йогою, а потім, протягом наступних 20 хвилин – адже затримка тривала 45 хвилин – ми організували гру у футбол-теніс, щоб розважити їх і відволікти від проблем із погодою, – розповів він.

Він зазначив, що під час затримки команда переглянула короткі відео для гравців, займалася йогою, слухала музику та відпочивала. Водночас тренер додав, що не знає, як би діяв, якби пауза затягнулася більш ніж на 45 хвилин.

Напередодні матчу ЗМІ писали, що матч можуть перенести через погодні умови у Філадельфії.

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