Моурінью визначився з майбутнім Луніна у Реалі: деталі
- За даними The Athletic, Андрій Лунін не залишить Реал під час літнього трансферного вікна.
- Жозе Моурінью розраховує на українського голкіпера, хоча основним воротарем залишиться Тібо Куртуа.
Український голкіпер Андрій Лунін не змінюватиме клубу в літнє трансферне вікно, попри масштабні кадрові зміни у мадридському Реалі та приходу Жозе Моурінью на посаду головного тренера.
Про це пише видання The Athletic.
Лунін залишається в Реалі
Зазначається, що 27-річний голкіпер входить у плани Моурінью та не розглядається як кандидат на трансфер під час перебудови складу.
Реал вже провів кілька трансферів, на які витратив понад €100 млн, однак робота над оновленням команди триває.
Номером один у воротарській лінії залишиться Тібо Куртуа, який зараз бере участь у чемпіонаті світу разом зі збірною Бельгії. Водночас на Луніна чекатиме роль дублера.
Контракт українця з Реалом розрахований до 2030 року. Він перебуває в системі мадридського клубу після переходу із луганської Зорі у серпні 2018 року. Трансфер вартував €8,5 млн.
Відтоді у футболці королівського клубу Андрій Лунін провів 74 матчі у всіх турнірах та здобув 11 трофеїв.
Серед них два титули Ліги чемпіонів, трофей переможця чемпіонату Іспанії, Суперкубки Іспанії та УЄФА, а також переремоги в клубному чемпіонаті світу та Міжконтинентальному кубку ФІФА.
Нагадаємо, у червні стало відомо про повернення на посаду головного тренера Реала Жозе Моурінью. Востаннє португалець керував вершковими приблизно 13 років тому.