Український голкіпер Андрій Лунін не змінюватиме клубу в літнє трансферне вікно, попри масштабні кадрові зміни у мадридському Реалі та приходу Жозе Моурінью на посаду головного тренера.

Про це пише видання The Athletic.

Лунін залишається в Реалі

Зазначається, що 27-річний голкіпер входить у плани Моурінью та не розглядається як кандидат на трансфер під час перебудови складу.

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Реал вже провів кілька трансферів, на які витратив понад €100 млн, однак робота над оновленням команди триває.

Номером один у воротарській лінії залишиться Тібо Куртуа, який зараз бере участь у чемпіонаті світу разом зі збірною Бельгії. Водночас на Луніна чекатиме роль дублера.

Контракт українця з Реалом розрахований до 2030 року. Він перебуває в системі мадридського клубу після переходу із луганської Зорі у серпні 2018 року. Трансфер вартував €8,5 млн.

Відтоді у футболці королівського клубу Андрій Лунін провів 74 матчі у всіх турнірах та здобув 11 трофеїв.

Серед них два титули Ліги чемпіонів, трофей переможця чемпіонату Іспанії, Суперкубки Іспанії та УЄФА, а також переремоги в клубному чемпіонаті світу та Міжконтинентальному кубку ФІФА.

Нагадаємо, у червні стало відомо про повернення на посаду головного тренера Реала Жозе Моурінью. Востаннє португалець керував вершковими приблизно 13 років тому.

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