Сборная Украины U-19 по футболу накануне успешно стартовала на юношеском чемпионате Европы, который проходит в Уэльсе.

Команда Дмитрия Михайличенко, несмотря на первый пропущенный гол в матче с хорватами, сумела переломить ход встречи и одержать победу со счетом 3:1.

УАФ показала видео из раздевалки U-19 на Евро

Через два дня после матча Украинская ассоциация футбола поделилась эмоциональным видео из раздевалки юношеской сборной Украины перед матчем с хорватами.

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На кадры попала часть обращения к футболистам главного тренера команды Дмитрия Михайленко.

– Мы прошли долгий путь, трудный путь, и вот мы здесь. Давайте сделаем все, чтобы остаться здесь как можно дольше. Просто наслаждайтесь моментом, – сказал наставник.

Также к ребятам обратился ассистент главного тренера Владимир Езерский.

– Ребята, три важных матча, которые могут изменить вашу футбольную жизнь. Мы не должны упускать этот шанс. Понятно? Не откладываем это на завтра, а делаем это сегодня. Понятно? И не забывайте, кого мы представляем.

Кто мы?

На это вся команда ответила трижды: Украина! Украина! Украина!

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Юношеский Евро-2026 стартовал 28 июня в Уэльсе. Первый тур в группе B, где играет Украина, начался на следующий день.

Сине-желтые одержали победу со счетом 3:1 над сверстниками из Хорватии. Голами за сборную Украины отличились Дмитрий Богданов, Никита Калюжный и Павел Люсин.

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