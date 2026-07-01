Збірна України U-19 з футболу напередодні успішно стартувала на юнацькому чемпіонаті Європи, який приймає Уельс.

Команда Дмитра Михайличенка, попри перший пропущений м’яч у матчі з хорватами, змогла переломити хід зустрічі та здобути перемогу з рахунком 3:1.

УАФ показала відео з роздягальні U-19 на Євро

Через два дні після матчу Українська асоціація футболу поділилася емоційним відео з роздягальні юнацької збірної України перед матчем із хорватами.

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На кадри потрапила частина звернення до футболістів головного тренера команди Дмитра Михайленка.

– Пройшли довгий шлях, важкий шлях, ми тут. Давайте зробимо все, щоб ми тут були як можна довше. Просто насолоджуйтесь моментом, – сказав наставник.

Також до хлопців звернувся асистент головного тренера Володимир Єзерський.

– Хлопці, три важливих гри, які можуть змінити ваше футбольне життя. Ми не повинні втрачати цей шанс. Зрозуміло? Не переносимо це на завтра, а робимо це сьогодні. Зрозуміло? І не забувайте, кого ми представляємо.

Хто ми?

На це вся команда відповіла тричі: Україна! Україна! Україна!

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Юнацьке Євро-2026 стартувало 28 червня в Уельсі. Перший тур у групі B, де грає Україна, розпочався наступного дня.

Синьо-жовті здобули перемогу з рахунком 3:1 над однолітками з Хорватії. Голами за збірну України відзначилися Дмитро Богданов, Нікіта Калюжний та Павло Люсін.

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