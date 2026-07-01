Мотиваційна промова тренерів України U-19 перед стартом Євро потрапила на відео
- УАФ опублікувала закулісне відео з роздягальні збірної України U-19 перед матчем із Хорватією.
- На кадрах Дмитро Михайленко та Володимир Єзерський мотивують футболістів перед стартом гри.
Збірна України U-19 з футболу напередодні успішно стартувала на юнацькому чемпіонаті Європи, який приймає Уельс.
Команда Дмитра Михайличенка, попри перший пропущений м’яч у матчі з хорватами, змогла переломити хід зустрічі та здобути перемогу з рахунком 3:1.
УАФ показала відео з роздягальні U-19 на Євро
Через два дні після матчу Українська асоціація футболу поділилася емоційним відео з роздягальні юнацької збірної України перед матчем із хорватами.
На кадри потрапила частина звернення до футболістів головного тренера команди Дмитра Михайленка.
– Пройшли довгий шлях, важкий шлях, ми тут. Давайте зробимо все, щоб ми тут були як можна довше. Просто насолоджуйтесь моментом, – сказав наставник.
Також до хлопців звернувся асистент головного тренера Володимир Єзерський.
– Хлопці, три важливих гри, які можуть змінити ваше футбольне життя. Ми не повинні втрачати цей шанс. Зрозуміло? Не переносимо це на завтра, а робимо це сьогодні. Зрозуміло? І не забувайте, кого ми представляємо.
Хто ми?
На це вся команда відповіла тричі: Україна! Україна! Україна!
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Юнацьке Євро-2026 стартувало 28 червня в Уельсі. Перший тур у групі B, де грає Україна, розпочався наступного дня.
Синьо-жовті здобули перемогу з рахунком 3:1 над однолітками з Хорватії. Голами за збірну України відзначилися Дмитро Богданов, Нікіта Калюжний та Павло Люсін.