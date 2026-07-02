Тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр узнал о смерти отца в конце послематчевой пресс-конференции после поражения его команды со счетом 1:2 от Англии в 1/32 финала чемпионата мира.

Об этом пишет издание Mirror.

Тренер ДР Конго узнал о смерти отца

Десабр как раз отвечал на вопросы журналистов, когда пресс-секретарь сборной ДР Конго сообщил печальную новость о смерти отца тренера и выразил свои соболезнования.

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Видеозапись пресс-конференции с этим моментом быстро распространилась в сети. Как пишет газета, пока неизвестно, знал ли Десабр о смерти отца, но он выглядел потрясённым.

Представитель пресс-службы сказал: Спасибо. Однако мы сообщаем вам, что тренер потерял отца; выражаем наши искренние соболезнования.

Затем Десабре сделал паузу и ответил: Merci (Спасибо, – Ред.), после чего покинул зал для пресс-конференций на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте.

Sebastien Desabre, Congo manager and so far best of World Cup, learned just before game v England that his dad passed away. Here press officer announcing it at the end of presser. Desabre’s facial expression couldn’t be painted not even by Leonardo pic.twitter.com/GNVJhMFrQz — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 2, 2026

49-летний тренер привел африканскую сборную к её первому выходу на чемпионат мира с 1974 года, когда страна еще называлась Заир.

Он также вывел команду из группы на третьем месте после победы со счётом 3:1 над Узбекистаном, которая также состоялась в Атланте.

ДР Конго обеспечила себе путевку на чемпионат мира, обыграв в межконтинентальном плей-офф сборную Ямайки.

Напомним, перед третьим туром группового этапа тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение команды в связи со смертью матери.

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