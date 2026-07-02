Тренер збірної ДР Конго Себастьян Десабр дізнався про смерть батька наприкінці післяматчевої пресконференції після поразки його команди з рахунком 1:2 від Англії в 1/32 фіналу чемпіонату світу.

Про це пише видання Mirror.

Тренер ДР Конго дізнався про смерть батька

Десабр саме відповідав на запитання журналістів, коли прессекретар збірної ДР Конго повідомив сумну звістку про смерть батька тренера та висловив свої співчуття.

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Відеозапис пресконференції з цим моментом швидко поширився в мережі. Як пише газета, поки невідомо, чи вже знав Десабр вже знав про смерть батька, але він виглядав шокованим.

Представник пресслужби сказав: Дякую. Однак ми повідомляємо вам, що тренер втратив батька; висловлюємо наші щирі співчуття.

Потім Десабре зробив паузу і відповів Merci (Дякую, – Ред.), після чого покинув зал для пресконференцій на стадіоні Мерседес-Бенц Арена в Атланті.

Sebastien Desabre, Congo manager and so far best of World Cup, learned just before game v England that his dad passed away. Here press officer announcing it at the end of presser. Desabre’s facial expression couldn’t be painted not even by Leonardo pic.twitter.com/GNVJhMFrQz — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 2, 2026

49-річний тренер привів африканську збірну до її першого виходу на чемпіонат світу з 1974 року, коли країна ще називалася Заїр.

Він також вивів команду з групи на третьому місці після перемоги з рахунком 3:1 над Узбекистаном, що також відбулася в Атланті.

ДР Конго забезпечила собі путівку на чемпіонат світу, здолавши у міжконтинентальному плейоф збірну Ямайки.

Нагадаємо, перед третім туром групового етапу тренер збірної Франції Дідьє Дешам залишив розташування команди через смерть матері.

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