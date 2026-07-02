Юніорська збірна України здобула другу перемогу на Євро-2026 U-19 та достроково вийшла у плейоф турніру. Синьо-жовті у другому турі здолали однолітків із Сербії з рахунком 2:1.

Матч Сербія – Україна на Євро U-19 відбувся у валійському місті Бангор.

Україна вийшла у плейоф Євро U-19

Першими рахунок у матчі відрили серби на 16-й хвилині. Голом відзначився Джордже Ранкович, який пробив зі штрафного у кут воріт синьо-жовтих.

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Зрівняти рахунок вдалося на 32-й хвилині завдяки точному удару низом від гравця Чикаго Файр Віталія Глюта. Ще через чотири хвилини Глют із подачі Павла Люсина оформив дубль.

У другому таймі серби намагалися прорвати оборону збірної України, завдавши дев’ять ударів, два з яких у площину. Однак надійно відіграв Назар Домчак, здійснивши два сейви.

У підсумку підопічні Дмитра Михайленка здобули перемогу над Сербією з рахуноком 2:1.

Сербія – Україна 1:2

Голи: Ранкович, 16 — Глют, 32, 36

Перемога над сербами дозволила українцям достроково вийти до плейоф Євро-2026. Також завдяки цьому вони отримали пряму путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2027 році.

Після двох турів Україна йде лідером квартету B, маючи в активі 6 очок. Другою йде Італія із 4 очками, третьою – Хорватія (1) та четверта Сербія (0).

У третьому турі Євро U-19 збірна України зустрінеться з Італією. Матч відбудеться у неділю, 5 липня, о 18:00.

Нагадаємо, у першому турі групового етапу збірна України здобула вольову перемогу над Хорватією з рахунком 3:1.

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