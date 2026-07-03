Криштиану Роналду и сборная Португалии в Торонто после победы над Хорватией почтили память своего бывшего партнера по команде Диогу Жоту.

Сам матч завершился победой португальцев со счетом 2:1.

Роналду почтил память Диогу Жоту

В матче против Хорватии Криштиану Роналду реализовал пенальти в середине второго тайма, сравняв счет 1:1.

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После финального свистка он надел футболку с номером 21, который принадлежал Диого Жоте, и со слезами на глазах указал пальцем на небо.

Ronaldo wore the jota’s jersey number after win the against dedicating the to him. You can clearly see that the whole team misses Jota. Jota would forever in our hearts An emotional thing to watch,this what football is all about. pic.twitter.com/rtTLyL2pFL — Eugene (@UTDEugeneee) July 3, 2026

В пятницу, 3 июля, исполнится ровно год со дня, когда Диого Жота и его брат Андре Сильва погибли в автокатастрофе на западе Испании. Диого Жота сыграл за сборную Португалии 49 матчей, в которых забил 14 голов.

– Мы знаем, что он сейчас с нами, и сегодняшняя победа была единственным логичным решением, чтобы почтить его память наилучшим образом, – сказал Роналду после матча.

После того как Иван Перишич открыл счет в матче Португалия – Хорватия, Роналду сравнял на 68-й минуте, реализовав пенальти. В возрасте 41 года и 147 дней Криштиану стал самым возрастным игроком, забившим гол в матче плей-офф мужского ЧМ.

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Победу португальцам принес гол Гонсалу Рамоса на четвертой минуте добавленного времени. Матч завершился скандалом из-за отмененного гола Марио Пашалича после просмотра арбитром VAR, который зафиксировал офсайд.

Следующим соперником Португалии в 1/8 финала станет Испания. Матч состоится в понедельник, 6 июля, в 22:00 по киевскому времени в Арлингтоне, штат Техас.

Источник : ESPN

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