Криштиану Роналду и сборная Португалии в Торонто после победы над Хорватией почтили память своего бывшего партнера по команде Диогу Жоту.

Сам матч завершился победой португальцев со счетом 2:1.

Роналду почтил память Диогу Жоту

В матче против Хорватии Криштиану Роналду реализовал пенальти в середине второго тайма, сравняв счет 1:1.

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После финального свистка он надел футболку с номером 21, который принадлежал Диого Жоте, и со слезами на глазах указал пальцем на небо.

В пятницу, 3 июля, исполнится ровно год со дня, когда Диого Жота и его брат Андре Сильва погибли в автокатастрофе на западе Испании. Диого Жота сыграл за сборную Португалии 49 матчей, в которых забил 14 голов.

– Мы знаем, что он сейчас с нами, и сегодняшняя победа была единственным логичным решением, чтобы почтить его память наилучшим образом, – сказал Роналду после матча.

После того как Иван Перишич открыл счет в матче Португалия – Хорватия, Роналду сравнял на 68-й минуте, реализовав пенальти. В возрасте 41 года и 147 дней Криштиану стал самым возрастным игроком, забившим гол в матче плей-офф мужского ЧМ.

 

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Победу португальцам принес гол Гонсалу Рамоса на четвертой минуте добавленного времени. Матч завершился скандалом из-за отмененного гола Марио Пашалича после просмотра арбитром VAR, который зафиксировал офсайд.

Следующим соперником Португалии в 1/8 финала станет Испания. Матч состоится в понедельник, 6 июля, в 22:00 по киевскому времени в Арлингтоне, штат Техас.

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Десабр

Источник: ESPN

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