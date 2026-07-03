Кріштіану Роналду та збірна Португалії у Торонто після перемоги над Хорватією вшанували пам’ять свого колишнього партнера по команді Діогу Жоти.

Сам матч завершився перемогою португальців з рахунком 2:1.

Роналду вшанував Діогу Жоту

У матчі проти Хорватії Криштіану Роналду реалізував пенальті у середині другого тайму, зрівнявши рахунок 1:1.

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Після фінального свистка він одягнув футболку з номером 21, який належав Діогу Жоті, та зі сльозами на очах вказав пальцем у небо.

У п’ятницю, 3 липня, виповниться рівно рік з дня, як Діого Жота та його брат Андре Сілва загинули в автокатастрофі на заході Іспанії. Діого Жота зіграв за збірну Португалії 49 матчів, в яких забив 14 голів.

– Ми знаємо, що він зараз з нами, і перемога сьогодні була єдиним логічним рішенням, щоб вшанувати його найкращим чином, – сказав Роналду після матчу.

Після того, як Іван Перішич відкрив рахунок у матчі Португалія – Хорватія, Роналду зрівняв на 68-й хвилині, реалізувавши пенальті. У віці 41 року та 147 днів Криштіану став найстаршим гравцем, який забив гол у матчі плейоф чоловічого ЧС.

 

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Перемогу португальцям приніс гол Гонсалу Рамоса на четвертій хвилині доданого часу. Матч завершився скандалом через скасований гол Маріо Пашаліча після перегляду арбітром VAR, який зафіксував офсайд.

Наступним суперником Португалії в 1/8 фіналу стане Іспанія. Матч відбудеться в понеділок, 6 липня, о 22:00 за київським часом в Арлінгтоні, штат Техас.

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Джерело: ESPN

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