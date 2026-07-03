Кріштіану Роналду та збірна Португалії у Торонто після перемоги над Хорватією вшанували пам’ять свого колишнього партнера по команді Діогу Жоти.

Сам матч завершився перемогою португальців з рахунком 2:1.

Роналду вшанував Діогу Жоту

У матчі проти Хорватії Криштіану Роналду реалізував пенальті у середині другого тайму, зрівнявши рахунок 1:1.

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Після фінального свистка він одягнув футболку з номером 21, який належав Діогу Жоті, та зі сльозами на очах вказав пальцем у небо.

Ronaldo wore the jota’s jersey number after win the against dedicating the to him. You can clearly see that the whole team misses Jota. Jota would forever in our hearts An emotional thing to watch,this what football is all about. pic.twitter.com/rtTLyL2pFL — Eugene (@UTDEugeneee) July 3, 2026

У п’ятницю, 3 липня, виповниться рівно рік з дня, як Діого Жота та його брат Андре Сілва загинули в автокатастрофі на заході Іспанії. Діого Жота зіграв за збірну Португалії 49 матчів, в яких забив 14 голів.

– Ми знаємо, що він зараз з нами, і перемога сьогодні була єдиним логічним рішенням, щоб вшанувати його найкращим чином, – сказав Роналду після матчу.

Після того, як Іван Перішич відкрив рахунок у матчі Португалія – Хорватія, Роналду зрівняв на 68-й хвилині, реалізувавши пенальті. У віці 41 року та 147 днів Криштіану став найстаршим гравцем, який забив гол у матчі плейоф чоловічого ЧС.

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Перемогу португальцям приніс гол Гонсалу Рамоса на четвертій хвилині доданого часу. Матч завершився скандалом через скасований гол Маріо Пашаліча після перегляду арбітром VAR, який зафіксував офсайд.

Наступним суперником Португалії в 1/8 фіналу стане Іспанія. Матч відбудеться в понеділок, 6 липня, о 22:00 за київським часом в Арлінгтоні, штат Техас.

Джерело : ESPN

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