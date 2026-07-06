П’ятиразовий володар Золотого м’яча Кріштіану Роналду підтвердив, що це буде його останній чемпіонат світу.

Про це він сказав перед матчем 1/8 фіналу, в якому Португалія зіграє проти Іспанії в понеділок в Арлінгтоні, штат Техас.

Роналду зробив заяву

41-річний Роналду брав участь у шести чемпіонатах світу – 2006, 2020, 2014, 2018, 2022 і тепер 2026 років.

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Він став першим футболістом, який забивав голи на шести чемпіонатах світу, після того як відзначився у матчі проти Узбекистану на груповому етапі.

– Головне – отримати від цього якомога більше задоволення. Це буде мій останній чемпіонат світу, але сподіваймося, що завтрашній матч не стане моїм останнім, — сказав Роналду на передматчевої пресконференції.

Кріштіану Роналду заявив, незалежно від того, як завершиться матч з іспанцями, він піде з чистим сумлінням не на 100%, а на 1000%, оскільки віддав футболу всього себе.

– Мені це не потрібно, у мене гарне життя, але справа в пристрасті. Я граю у футбол, бо люблю його… Треба насолоджуватися кожним днем. І я забив три голи (на цьому чемпіонаті світу, – Ред.), у мене не так уже й погано виходить, правда? – сказав він.

Роналду забив два голи проти Узбекистану на груповому етапі, а потім реалізував пенальті проти Хорватії в 1/16 фіналу.

Роналду, який у 2016 році виграв чемпіонат Європи разом зі збірною Португалії, наголосив, що йому не потрібно вигравати цей чемпіонат світу, щоб доповнити своє портфоліо.

– Мені нічого не бракує в житті. Я не стану більше чи менше Кріштіану через те, що виграю чемпіонат світу. У нас є все необхідне для перемоги, але виграти може лише одна країна… Вік дарує зрілість і досвід, — сказав він.

Чемпіонат світу 2030 року планується провести спільно Португалією, Іспанією та Марокко.

Джерело : ESPN

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