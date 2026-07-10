Со мной все в порядке: Мбаппе о замене из-за травмы в матче Франция – Марокко
- Килиан Мбаппе заявил, что получил лишь "удар по лодыжке", и заверил: серьезной травмы нет.
- Нападающего заменили на 77-й минуте матча Франция – Марокко, который завершился победой французов со счетом 2:0.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе о возможной травме, полученной во время матча против Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026 по футболу.
Об этом сообщает ESPN.
Мбаппе о замене в матче Франция – Марокко
В матче против Марокко Килиан Мбаппе получил медицинскую помощь на поле стадиона в Бостоне от физиотерапевта сборной Франции, после чего на 77-й минуте его заменил Жан-Филипп Матета.
27-летний футболист покидал поле, аплодируя зрителям. Позже операторы трансляции показали Мбаппе, сидящего на скамейке запасных с льдом, приложенным к правой ноге.
В то же время после матча он развеял опасения болельщиков сборной Франции, назвав травму “ударом по лодыжке”.
— Со мной все в порядке. Я получил удар по лодыжке, но все хорошо. Жан-Филипп Матета был более готов, чтобы отыграть последние 15 минут, — сказал Мбаппе после матча.
Также источник ESPN сообщил, что поводов для беспокойства по поводу лодыжки Килиана нет.
В четвертьфинале ЧМ-2026 Франция победила Марокко со счетом 2:0. Четыре года назад Ле Бле с таким же счетом одолели марокканцев в полуфинале мундиаля в Катаре.
На счету Мбаппе более десяти голевых действий на обоих последних чемпионатах мира (восемь голов, две голевые передачи в 2022 году; восемь голов, три голевые передачи в 2026 году). Он является единственным игроком с 1966 года, который достиг такого результата на двух турнирах.