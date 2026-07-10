Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе щодо ймовірного ушкодження під час матчу проти Марокко у чвертьфіналі ЧС-2026 з футболу.

Про це повідомляє ESPN.

Мбаппе про заміну в матчі Франція – Марокко

У матчі проти Марокко Кіліан Мбаппе отримав медичну допомогу на полі стадіону в Бостоні від фізіотерапевта збірної Франції, після чого на 77-й хвилині його замінив Жан-Філіп Матета.

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27-річний футболіст залишав поле, аплодуючи глядачам. Пізніше режисери трансляції показали Мбаппе, який сидів на лаві запасних з льодом, прикладеним до правої ноги.

Водночас після матчу він применшив занепокоєння вболівальників збірної Франції, назвавши ушкодження “ударом по щиколотці”.

– Зі мною все гаразд. Я дістав удар по щиколотці, але все добре. Жан-Філіпп Матета був більш готовий, щоб відіграти останні 15 хвилин, — сказав Мбаппе після матчу.

Також джерело ESPN повідомило, що підстав для занепокоєння щодо щиколотки Кіліана немає.

У чвертьфіналі ЧС-2026 Франція перемогла Марокко з рахунком 2:0. Чотири роки тому Ле Бле з таким же рахунком здолали марокканців у півфіналі мундіалю в Катарі.

Мбаппе має на своєму рахунку понад десять гольових дій на обох останніх чемпіонатах світу (вісім голів, дві гольові передачі у 2022 році; вісім голів, три гольові передачі у 2026 році). Він є єдиним гравцем з 1966 року, який досягнув такого результату на двох турнірах.

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