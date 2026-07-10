Зі мною все гаразд: Мбаппе про заміну через ушкодження у матчі Франція – Марокко
- Кіліан Мбаппе заявив, що отримав лише "удар по щиколотці" й запевнив: серйозної травми немає.
- Форварда замінили на 77-й хвилині матчу Франція — Марокко, який завершився перемогою французів 2:0.
Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе щодо ймовірного ушкодження під час матчу проти Марокко у чвертьфіналі ЧС-2026 з футболу.
Про це повідомляє ESPN.
Мбаппе про заміну в матчі Франція – Марокко
У матчі проти Марокко Кіліан Мбаппе отримав медичну допомогу на полі стадіону в Бостоні від фізіотерапевта збірної Франції, після чого на 77-й хвилині його замінив Жан-Філіп Матета.
27-річний футболіст залишав поле, аплодуючи глядачам. Пізніше режисери трансляції показали Мбаппе, який сидів на лаві запасних з льодом, прикладеним до правої ноги.
Водночас після матчу він применшив занепокоєння вболівальників збірної Франції, назвавши ушкодження “ударом по щиколотці”.
– Зі мною все гаразд. Я дістав удар по щиколотці, але все добре. Жан-Філіпп Матета був більш готовий, щоб відіграти останні 15 хвилин, — сказав Мбаппе після матчу.
Також джерело ESPN повідомило, що підстав для занепокоєння щодо щиколотки Кіліана немає.
У чвертьфіналі ЧС-2026 Франція перемогла Марокко з рахунком 2:0. Чотири роки тому Ле Бле з таким же рахунком здолали марокканців у півфіналі мундіалю в Катарі.
Мбаппе має на своєму рахунку понад десять гольових дій на обох останніх чемпіонатах світу (вісім голів, дві гольові передачі у 2022 році; вісім голів, три гольові передачі у 2026 році). Він є єдиним гравцем з 1966 року, який досягнув такого результату на двох турнірах.