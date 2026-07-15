Международная федерация футбола (ФИФА) планирует дождаться завершения чемпионата мира, чтобы применить санкции к игрокам и тренерам, критиковавшим судей.

Об этом пишет издание The Athletic.

ФИФА будет наказывать за критику арбитров

В ходе турнира арбитры матчей становились объектом жесткой критики, в частности со стороны главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля, защитника сборной Швейцарии Мануэля Аканджи и тренера сборной Египта Хоссама Хассана.

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Источники издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что меры со стороны ФИФА могут быть применены после завершения турнира.

Наказания, которые может применить ФИФА, будут зависеть от отчетов арбитров и других сопутствующих факторов.

Отмечается, что только после завершения ЧМ-2022 в Катаре были наложены штрафные санкции на несколько ассоциаций.

На нынешнем чемпионате мира в 1/8 финала после победы Англии над Мексикой, когда был удален защитник Джарелл Кванс, главный тренер Трех львов Томас Тухель раскритиковал арбитра Алиреза Фагани.

Тухель заявил, что работа арбитра “была недостаточно хорошей”, поскольку, по его мнению, тот принимал непоследовательные решения, а также раскритиковал действия помощников арбитра в отношении тренерских штабов, находившихся за пределами технической зоны.

После поражения Египта от Аргентины в 1/8 финала главный тренер Хоссам Хасан раскритиковал французского арбитра Франсуа Летексье. Египетский тренер заявил, что его команда была сильнее, но предположил, что предварительное давление со стороны аргентинской делегации повлияло на решение арбитра.

Египетский нападающий Мостафа Зико добавил, что решения судей свели на нет усилия его команды и что турнир “склоняется в пользу Аргентины”.

Критика не ограничилась Египтом: швейцарец Мануэль Аканджи также подверг сомнению судейство после поражения от Аргентины в четвертьфинале.

Швейцарский защитник заявил, что португальский арбитр Жуан Пиньейру отдавал предпочтение Аргентине и что он никогда раньше не видел матча с такой предвзятостью.

В то же время председатель Комиссии арбитров ФИФА, итальянец Пьерлуиджи Коллина, отверг обвинения во вмешательстве или предвзятости. Он заверил, что беспристрастность арбитров ЧМ “не может ставиться под сомнение”, и предупредил, что такие обвинения подвергают судей и их семьи угрозам, что является недопустимым.

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