Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує дочекатися завершення чемпіонату світу, щоб застосувати санкції до гравців та тренерів, які критикували арбітрів.

Про це пише видання The Athletic.

ФІФА каратиме за критику арбітрів

Протягом турніру арбітри матчів ставали об’єктом жорсткої критики, зокрема з боку головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля, захисника збірної Швейцарії Мануеля Аканджі та тренера збірної Єгипту Хоссама Хассана.

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Джерела видання, обізнані з ситуацією, повідомили, що заходи з боку ФІФА можуть бути застосовані після завершення турніру.

Покарання, які може застосувати ФІФА, залежатимуть від звітів арбітрів та інших супутніх факторів.

Зазначається, що лише після завершення ЧС-2022 у Катарі були накладені штрафні санкції на кілька асоціацій.

На цьогорічному мундіалі в 1/8 фіналу після перемоги Англії над Мексикою, коли було вилучено захисника Джарелла Кванса, головний арбітр Трьох левів Томас Тухель розкритикував арбітра Алірезу Фагані.

Тухель заявив, що робота арбітра “була недостатньо хорошою”, оскільки, на його думку, той ухвалював непослідовні рішення, а також розкритикував дії помічників арбітра щодо тренерських штабів, які перебували поза межами технічної зони.

Після поразки Єгипту від Аргентини у 1/8 фіналу головний тренер Хоссам Хасан розкритикував французького арбітра Франсуа Летексьє. Єгипетський тренер заявив, що його команда була сильнішою, але припустив, що попередній тиск з боку аргентинської делегації вплинув на рішення арбітра.

Єгипетський нападник Мостафа Зіко додав, що рішення суддів звели нанівець зусилля його команди і що турнір “схиляється на користь Аргентини”.

Критика не обмежилася Єгиптом: швейцарець Мануель Аканджі також поставив під сумнів суддівство після поразки від Аргентини у чвертьфіналі.

Швейцарський захисник заявив, що португальський арбітр Жуан Піньєйру надавав перевагу Аргентині і що він ніколи раніше не бачив матчу з такою упередженістю.

Водночас, голова Комісії арбітрів ФІФА, італієць П’єрлуїджі Колліна, відкинув звинувачення у втручанні чи упередженості. Він запевнив, що неупередженість арбітрів ЧС “не може ставитися під сумнів”, і попередив, що такі звинувачення наражають суддів та їхні сім’ї на погрози, що є неприйнятним.

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