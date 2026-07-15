Церемония закрытия ЧМ-2026, а также финал турнира, пройдут на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США).

За несколько дней до финала ФИФА раскрыла детали церемонии закрытия ЧМ-2026, которая предшествует футбольному матчу.

Церемония закрытия ЧМ-2026: детали

Организаторы турнира обещают шоу во время церемонии закрытия чемпионата мира, в рамках которого выступят мировые звезды.

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Ожидается, что в церемонии примут участие актер Том Круз в специальной роли, а также итальянская певица Лаура Паузини, участница группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер, певец Робби Уильямс, стример и ютубер IShowSpeed.

Лауреат премий Эмми, Грэмми, Оскар и Тони Дженнифер Хадсон исполнит специальную версию национального гимна Соединенных Штатов перед финалом чемпионата мира по футболу.

В пресс-службе ФИФА отметили, что церемония закрытия “станет данью уважения страсти, эмоциям и духу единства, которые стали визитной карточкой 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА”.

Также в организации добавили, что об остальных артистах и специальных гостях объявят в ближайшее время.

Напомним, в перерыве финала ЧМ-2026 состоится музыкальное шоу, по аналогии с Суперкубком. Недавно стало известно, что Джастин Бибер присоединится к Мадонне, Шакире и группе BTS, которые выступят в музыкальном перерыве.

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