Том Круз и Робби Уильямс: кто примет участие в церемонии закрытия ЧМ-2026
- ФИФА объявила первых участников церемонии закрытия чемпионата мира-2026 перед финалом в США.
- Во время перерыва в финале также состоится отдельное музыкальное шоу с участием Джастина Бибера, Мадонны, Шакиры и BTS.
Церемония закрытия ЧМ-2026, а также финал турнира, пройдут на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США).
За несколько дней до финала ФИФА раскрыла детали церемонии закрытия ЧМ-2026, которая предшествует футбольному матчу.
Церемония закрытия ЧМ-2026: детали
Организаторы турнира обещают шоу во время церемонии закрытия чемпионата мира, в рамках которого выступят мировые звезды.
Ожидается, что в церемонии примут участие актер Том Круз в специальной роли, а также итальянская певица Лаура Паузини, участница группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер, певец Робби Уильямс, стример и ютубер IShowSpeed.
Лауреат премий Эмми, Грэмми, Оскар и Тони Дженнифер Хадсон исполнит специальную версию национального гимна Соединенных Штатов перед финалом чемпионата мира по футболу.
В пресс-службе ФИФА отметили, что церемония закрытия “станет данью уважения страсти, эмоциям и духу единства, которые стали визитной карточкой 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА”.
Также в организации добавили, что об остальных артистах и специальных гостях объявят в ближайшее время.
Напомним, в перерыве финала ЧМ-2026 состоится музыкальное шоу, по аналогии с Суперкубком. Недавно стало известно, что Джастин Бибер присоединится к Мадонне, Шакире и группе BTS, которые выступят в музыкальном перерыве.