Церемонія закриття ЧС-2026, а також фінал турніру, відбудуться на стадіоні Мет-Лайф Стедіум в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі (США).

За кілька днів до фіналу ФІФА розкрила деталі церемонії закриття ЧС-2026, яка передуватиме футбольному матчу.

Церемонія закриття ЧС-2026: деталі

Організатори турніру обіцяють шоу під час церемонії закриття чемпіонату світу, у межах якого виступлять світові зірки.

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Очікується, що у церемонії візьмуть участь актор Том Круз у спеціальній ролі, а також італійська співачка Лаура Паузіні, учасниця гурту Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер, співак Роббі Вільямс, стример та ютубер IShowSpeed.

Лауреатка премій Еммі, Греммі, Оскар та Тоні Дженніфер Гадсон виконає спеціальну версію національного гімну Сполучених Штатів перед фіналом чемпіонату світу з футболу.

У пресслужбі ФІФА зазначили, що церемонія закриття “стане вшануванням пристрасті, емоцій та духу єдності, які стали візитною карткою 23-го чемпіонату світу з футболу ФІФА”.

Також в організації додали, що про інших артистів та спеціальних гостей оголосять найближчим часом.

Нагадаємо, у перерві фіналу ЧС-2026 відбудеться музичне шоу, за аналогом як під час Супербоулу. Нещодавно стало відомо, що Джастін Бібер долучиться до Мадонни, Шакіри та гурту BTS , які стануть музичної перерви.

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