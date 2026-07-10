Канадский певец Джастин Бибер присоединился к участникам музыкального шоу, которое состоится в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Джастин Бибер в перерыве финала ЧМ-2026

Джастин Бибер присоединится к Мадонне, Шакире и группе BTS, которые станут хедлайнерами первого в истории музыкального шоу, которое пройдет именно в перерыве финала чемпионата мира по футболу.

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Также в музыкальном шоу примет участие нигерийский певец Burna Boy, чей трек Dai Dai в дуэте с Шакирой продолжает возглавлять чарты по всему миру.

ФИФА также сообщила, что в 11-минутном музыкальном шоу примет участие венесуэльский дирижер и музыкальный руководитель Нью-Йоркской филармонии Густаво Дудамель, а также детский хор PS 22 в сопровождении группы Coldplay.

Финал чемпионата мира 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля 2026 года, на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в городе Ист-Резерфорд, штат Нью-Джерси, США.

– Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как ничто другое. Я благодарен за то, что у меня есть возможность принять участие в этом шоу во время перерыва, и еще больше благодарен, зная, что это уже помогает расширить доступ к образованию для детей во всём мире, – сказал Джастин Бибер, которого цитирует ФИФА.

Музыкальное шоу в финале ЧМ-2026 также будет направлено на поддержку образовательного фонда Глобальный гражданин ФИФА и миссии по расширению доступа к качественному образованию и возможностям заниматься футболом для детей во всем мире.

Напомним, Шакира и Burna Boy участвовали в открытии чемпионата мира , где исполнили песню Dai Dai.

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