В матче Франция – Англия определится обладатель бронзовых медалей чемпионата мира-2026. Игра состоится в ночь с 18 на 19 июля на стадионе Хард-Рок-Стэдиум в Майами, штат Флорида, США.

Начало матча Франция – Англия – в 00:00 по киевскому времени.

Франция – Англия: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Франция – Англия являются подопечные Дидье Дешама.

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Ставки на победу Франции принимаются с коэффициентом 1.90. Победу Англии оценивают в 3.95. Ничейный результат матча Франция – Англия в основное время – 3.99.

Наиболее вероятным исходом матча Франция – Англия букмекеры считают счет 2:1 в пользу Ле Бле – коэффициент 7.81.

За всю историю команды встречались 42 раза: французы одержали победу в 12 матчах, англичане — в 24, еще шесть встреч завершились ничьей.

Последний раз команды играли в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года. Тогда сборная Франции обыграла соперника со счетом 2:1.

На стадии 1/2 финала Франция потерпела поражение от Испании со счетом 0:2, а Англия упустила победу, ведя в счете 1:0 против Аргентины. Игра подопечных Томаса Тухеля завершилась поражением 1:2.

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