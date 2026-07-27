Шахтер из Донецка будет проводить номинально домашние матчи Лиги чемпионов сезона 2026/27 в Лондоне.

Об этом сообщил главный тренер горняков Арда Туран.

Где Шахтер будет проводить матчи ЛЧ

Донецкий «Шахтер» попал в основной этап Лиги чемпионов благодаря победе в УПЛ и статусу самого рейтингового клуба среди представителей ассоциаций, занимающих место за пределами первой десятки таблицы коэффициентов УЕФА.

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Из-за полномасштабного вторжения России горняки не могут играть матчи ЛЧ в Украине, поэтому клуб должен выбрать стадион, на котором будет проводить номинально домашние матчи.

К сезону Шахтер готовится в Турции. Последний контрольный матч команда провела в Турции против Бурсаспора.

После встречи Туран пообщался с местными журналистами и рассказал, где Шахтер планирует играть матчи основного этапа ЛЧ.

– Похоже, что мы будем проводить свои европейские матчи в Лондоне. Мы очень хотели приехать в Турцию, но условия УЕФА оказывают на нас значительное давление. В остальном играть перед болельщиками в Бурсе, Гезтепе и Эскишехире всегда было замечательно. Мы ждем всех и в Лондоне, – сказал Туран.

Специалист не уточнил, на каком стадионе горняки будут принимать соперников. Однако издание The Athletic писало, что клуб вел переговоры с Челси, Фулхэмом и Брентфордом об аренде их стадионов.

Основной этап Лиги чемпионов сезона-2026/27 стартует 8 сентября. Жеребьевка основного раунда турнира состоится 27 августа.

Источник : Суспільне

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