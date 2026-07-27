Туран назвав місто, де Шахтар прийматиме суперників у Лізі чемпіонів
- Шахтар планує проводити домашні матчі Ліги чемпіонів-2026/27 у Лондоні через неможливість грати в Україні.
- Арда Туран заявив, що клуб відмовився від варіанту з Туреччиною через вимоги УЄФА.
Донецький Шахтар проводитиме номінально домашні матчі Ліги чемпіонів сезону-2026/27 у Лондоні.
Про це повідомив головний тренер гірників Арда Туран.
Де Шахтар проводитиме матчі ЛЧ
Донецький Шахтар потрапив до основного етапу Ліги чемпіонів завдяки перемозі в УПЛ та статусу найрейтинговішого клубу серед представників асоціацій, що посідають місце поза першою десяткою таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Через повномасштабне вторгнення Росії гірники не можуть грати матчі ЛЧ в Україні, тому клуб має обрати стадіон, де проводитиме номінально домашні поєдинки.
До сезону Шахтар готується у Туреччині. Останній контрольний матч команда провела в Туреччині проти Бурсаспора.
Після зустрічі Туран поспілкувався з місцевими журналістами та розповів, де Шахтар планує грати матчі основного етапу ЛЧ.
– Схоже, що ми будемо проводити свої європейські матчі в Лондоні. Ми дуже хотіли приїхати до Туреччини, але умови УЄФА чинять на нас значний тиск. В іншому випадку грати перед уболівальниками в Бурсі, Гьозтепе та Ескішехірі завжди було чудово. Ми чекаємо на всіх і в Лондоні, – сказав Туран.
Фахівець не сказав, на якому стадіоні гірники прийматимуть суперників. Проте видання The Athletic писало, що клуб вів переговори з Челсі, Фулгемом та Брентфордом щодо оренди їхніх арен.
Основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27 стартує 8 вересня. Жеребкування основного раунду турніру відбудеться 27 серпня.