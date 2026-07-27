Донецький Шахтар проводитиме номінально домашні матчі Ліги чемпіонів сезону-2026/27 у Лондоні.

Про це повідомив головний тренер гірників Арда Туран.

Де Шахтар проводитиме матчі ЛЧ

Донецький Шахтар потрапив до основного етапу Ліги чемпіонів завдяки перемозі в УПЛ та статусу найрейтинговішого клубу серед представників асоціацій, що посідають місце поза першою десяткою таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Через повномасштабне вторгнення Росії гірники не можуть грати матчі ЛЧ в Україні, тому клуб має обрати стадіон, де проводитиме номінально домашні поєдинки.

До сезону Шахтар готується у Туреччині. Останній контрольний матч команда провела в Туреччині проти Бурсаспора.

Після зустрічі Туран поспілкувався з місцевими журналістами та розповів, де Шахтар планує грати матчі основного етапу ЛЧ.

– Схоже, що ми будемо проводити свої європейські матчі в Лондоні. Ми дуже хотіли приїхати до Туреччини, але умови УЄФА чинять на нас значний тиск. В іншому випадку грати перед уболівальниками в Бурсі, Гьозтепе та Ескішехірі завжди було чудово. Ми чекаємо на всіх і в Лондоні, – сказав Туран.

Фахівець не сказав, на якому стадіоні гірники прийматимуть суперників. Проте видання The Athletic писало, що клуб вів переговори з Челсі, Фулгемом та Брентфордом щодо оренди їхніх арен.

Основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27 стартує 8 вересня. Жеребкування основного раунду турніру відбудеться 27 серпня.

Джерело : Суспільне

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