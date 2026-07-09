Нагорода Золотий м’яч (Ballon d’Or), заснована футболістом та спортивним журналістом Габріелем Ано з журналу France Football, вважається найпрестижнішим трофеєм у футболі.

Трофей Золотий м’яч щороку вручався найкращому європейському футболісту в період з 1956 до 1995 року, після чого правила змінили, що дозволило нагороджувати найкращого футболіста, який виступає у Європі.

У 2007 році премію розширили, що охопило гравців з усього світу, а в 2010 році її об’єднали з нагородою Гравець року за версією ФІФА.

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У 2016 році ці дві нагороди знову розділилися, і ФІФА заснувала власну премію The Best, але Золотий м’яч досі вважається за статусом рівня Оскара для акторів.

Абсолютне лідерство за кількістю трофеїв Золотого м’яча має аргентинець Ліонель Мессі. Розповідаємо, скільки золотих мʼячів здобув Ліонель Мессі.

Скільки золотих мʼячів у Мессі

Ліонель Мессі отримав вісім статуеток Золотий м’яч, що є рекордом. Друге місце у списку лауретів за кількістю нагород Золотого м’яча посідає португалець Кріштіану Роналду, який здобув п’ять нагород.

Якщо детально рахувати, скільки золотих мʼячів у Мессі, то свій перший Золотий м’яч він виграв у 2009 році у віці 22 років. Після трьох успішних сезонів аргентинець став першим футболістом, який виграв цю нагороду чотири рази поспіль.

У наступних двох сезонах Мессі посідав друге місце в номінації на Золотий м’яч, поступившись Кріштіану Роналду.

У 2015 році аргентинець отримав свою п’яту нагороду Золотий м’яч. У 2019 році Мессі виграв рекордний шостий Золотий м’яч. Через два роки він отримав цю нагороду всьоме. Востаннє його нагороджували статуеткою у 2023 році.

Водночас, щонайменше тричі журналісти та вболівальники піддавали сумнівам справедливість присудження статуетки Мессі:

у 2010 році, коли Мессі випередив Веслі Снейдера. Тоді Інтер оформив требл, а рушійною силою команди були Веслі Снейдер та Дієго Міліто. Проте Золотий м’яч Мессі. Це рішення розлютило вболівальників, які були переконані, що нідерландець заслуговував на більше.

Тоді Інтер оформив требл, а рушійною силою команди були Веслі Снейдер та Дієго Міліто. Проте Золотий м’яч Мессі. Це рішення розлютило вболівальників, які були переконані, що нідерландець заслуговував на більше. у 2019 році Мессі лише на 7 очок обійшов Вірджила Ван Дейка, який допоміг Ліверпулю виграти Лігу чемпіонів. Після результатів голосування та перемоги Мессі лунали заяви про зміни до системи вибору переможця.

який допоміг Ліверпулю виграти Лігу чемпіонів. Після результатів голосування та перемоги Мессі лунали заяви про зміни до системи вибору переможця. у 2021 році Мессі випередив Роберта Левандовського, який встановив рекорд за кількістю голів у Бундеслізі.

Яку кількість голів забив Мессі

Після чергового результативного матчу на ЧС-2026 багатьох уболівальників цікавить, скільки голів забив Мессі за всю кар’єру. На турнірі аргентинець уже відзначився восьмим голом і зберігає шанси ще покращити цю статистику.

Згідно з останніми статистичними даними за всю кар’єру, Роналду залишається лідером із 977 офіційними голами та 261 результативною передачею у 1 330 матчах.

Мессі посідає друге місце з 920 голами та 415 результативними передачами у всього у 1 161 матчі.

Це означає, що аргентинська суперзірка зараз відстає від Роналду на 57 голів, при цьому зігравши на 169 матчів менше за свою професійну кар’єру.

Роналду залишилося забити лише 23 голи, щоб стати першим гравцем, який офіційно забив 1 000 голів за кар’єру. Мессі, у свою чергу, потрібно ще 80 голів, щоб досягти цього рубежу.

Чинним переможцем Золотого м’яча є французький футболіст Усман Дембеле. У голосуванні він випередив Ламіна Ямаля та Вітінью.

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