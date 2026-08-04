Чемпионат мира по футболу 2026 уже завершился, оставив после себя немало ярких эмоций, неожиданных результатов и новых героев. Выступления на мундиале оказали существенное влияние на борьбу за самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе.

Уже осенью болельщиков ждет церемония вручения Золотого мяча, во время которой назовут лучшего футболиста сезона.

Факты ICTV выяснили, когда будет Золотой мяч 2026, где состоится церемония, и почему в этом году организаторы решили изменить многолетнюю традицию.

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Золотой мяч 2026 года: дата

Организаторы уже определили, когда дадут Золотой мяч 2026 года. Церемония состоится 26 октября 2026 года.

Премию присуждает французское издание France Football, определяющее лучшего футболиста мира еще с 1956 года. По действующим правилам лауреата выбирают не за календарный год, а по итогам футбольного сезона.

Поэтому во время голосования учитывают выступления игроков в клубах и сборных в течение сезона 2025/2026, включая матчи чемпионата мира.

Золотой мяч 2026: когда церемония и где состоится

Нынешняя церемония вручения Золотого мяча станет необычной. Впервые за многие годы награду будут вручать не в Париже.

В честь 70-летия премии организаторы решили провести церемонию в Лондоне. Такой выбор имеет символическое значение, ведь именно англичанин Стэнли Мэттьюз стал первым обладателем Золотого мяча в 1956 году.

Организаторы решили почтить легендарного футболиста, которого считают одним из самых выдающихся игроков XX века. За свою карьеру Мэттьюз провел более 700 официальных матчей и запомнился не только мастерством, но и исключительно корректной игрой.

Интересно, что за всю историю премии церемония всего несколько раз проходила вне Парижа. Исключением были годы сотрудничества France Football с FIFA, когда награждение проводили в Женеве.

Золотой мяч 2026: кто претендует на награду

После завершения чемпионата мира список претендентов на награду существенно изменился.

По оценкам издания Goal, одним из главных фаворитов остается нападающий сборной Англии Гарри Кейн. Удачный сезон в клубе и успешное выступление на мундиале усилили его позиции в борьбе за престижную награду.

Среди претендентов также называют испанского вингера Ламина Ямаля, который провел еще один яркий сезон, а также обладателя звания лучшего игрока чемпионата мира Родри. В число возможных претендентов входят Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Эрлинг Голланд, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Хвича Кварацхелия и Пау Кубарси.

Последние прогнозы свидетельствуют о том, что именно результаты мундиаля могут стать одним из ключевых факторов при окончательном голосовании.

Есть ли среди претендентов украинские футболисты

У Украины есть три обладателя Золотого мяча, среди них Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

После завершения карьеры Шевченко украинские футболисты долго не попадали в число номинантов. Только в 2024 году в список претендентов вошел Артем Довбик, который провел тогда результативный сезон в составе испанской Жироны. По итогам голосования украинский нападающий занял 29 место.

Пока украинских футболистов среди главных претендентов на Золотой мяч 2026 нет. Однако окончательный список номинантов организаторы объявят ближе к церемонии награждения.

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