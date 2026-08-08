Батько відомого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі Хорхе Мессі помер у віці 68 років. Чоловік тривалий час хворів і пішов із життя в одній із клінік аргентинського міста Росаріо.

Про це пише видання Іnfobae.

Хорхе Мессі помер: що відомо

Хорхе Мессі помер увечері 7 серпня у клініці в Росаріо, рідному місті Ліонеля Мессі. За даними журналістів, смерть настала близько 22:00 за місцевим часом.

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Батькові футболіста було 68 років. Останнім часом він перебував під наглядом медиків через тривалу хворобу.

Точна причина смерті Хорхе Мессі наразі не розголошується. Раніше повідомлялося лише про серйозні проблеми зі здоров’ям і тривале лікування.

Хорхе Мессі був чоловіком Селії Куччіттіні та батьком чотирьох дітей – Ліонеля, Родріго, Матіаса та Марії Соль.

Про проблеми зі здоров’ям батька Ліонеля Мессі стало відомо ще під час чемпіонату світу 2026 року.

Після одного з матчів Ліонель Мессі не зміг стримати сліз. Футболіст пояснив, що переживає складний період, пов’язаний із сімейними обставинами.

Згодом стало відомо, що Хорхе Мессі перебував під медичним наглядом.

Раніше родина футболіста спростовувала повідомлення про смерть Хорхе та заявляла, що він проходить лікування і його стан покращується. Однак 7 серпня 2026 року батько Ліонеля Мессі помер у Росаріо.

Хто такий Хорхе Мессі

Хорхе Мессі був не лише батьком Ліонеля, а й його багаторічним агентом та радником.

Він відіграв важливу роль у становленні футбольної кар’єри сина. Саме Хорхе займався питаннями лікування Ліонеля, коли той був ще дитиною, а згодом супроводжував його під час переїзду до Іспанії.

У 13 років Ліонель Мессі перебрався до Барселони, де розпочав шлях до професійного футболу. Хорхе залишився поруч із сином і допомагав йому адаптуватися до нового життя.

Він також багато років представляв інтереси Ліонеля у професійних та комерційних питаннях.

Ліонель неодноразово наголошував на особливій ролі батька у своїй кар’єрі.

Ще в юному віці футболіст мав проблеми з оплатою необхідного гормонального лікування.

Хорхе намагався знайти можливість забезпечити синові лікування в Аргентині, а після невдалих переговорів із місцевими клубами сім’я вирішила спробувати переїхати до Іспанії.

У результаті Барселона погодилася прийняти 13-річного футболіста та забезпечити йому необхідне лікування.

Пізніше Ліонель Мессі згадував, що батько залишився з ним у Барселоні у складний період адаптації.

– Мій тато завжди був поруч зі мною. Ми пережили багато неприємних моментів, – розповідав футболіст.

За словами Мессі, саме батько підтримав його рішення залишитися в Іспанії та продовжити спроби пробитися у великий футбол.

Хорхе Мессі народився в Аргентині у 1958 році. За освітою він був технічним хіміком, працював на підприємстві Acindar, де згодом став менеджером.

У молодості Хорхе також займався футболом та грав у системі Ньюеллс Олд Бойз.

Для Ліонеля Мессі він залишався однією з найближчих людей протягом усієї кар’єри.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу опублікувала символічну команду турніру ЧС-2026 за версією фанатів. До складу увійшли 11 футболістів, які брали участь у мундіалі.

Одним із нападників у цій збірній став Ліонель Мессі.

Зауважимо, що Ліонель Мессі отримав вісім статуеток Золотий м’яч, що є рекордом. Друге місце у списку лауретів за кількістю нагород Золотого м’яча посідає португалець Кріштіану Роналду, який здобув п’ять нагород.

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