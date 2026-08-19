Обладатель Золотого мяча Родри стал игроком Барселоны: детали
- Родри перешел из Манчестер Сити в Барселону и подписал четырехлетний контракт.
- Сумма трансфера составила €60 млн, а еще €16,5 млн горожане могут получить в виде бонусов.
Победитель чемпионата мира по футболу в составе сборной Испании Родри перешел в Барселону после достижения соглашения. До этого он выступал за английский Манчестер Сити.
О переходе обладателя Золотого мяча каталонский клуб сообщил на своем сайте.
Родри – игрок Барселоны
30-летний Родри подписал четырехлетний контракт на стадионе Камп Ноу. Сумма сделки между клубами составила €60 млн.
Кроме того, Манчестер Сити может заработать на этой сделке дополнительные €16,5 млн, если в ближайшие годы будут выполнены ряд дополнительных условий, связанных с достижениями Родри в Барселоне.
Rodrigo Hernández Cascante. pic.twitter.com/5BBSVBVlzY
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026
Для Родри это станет возвращением в испанский футбол впервые с тех пор, как он покинул Атлетико Мадрид в 2019 году и перешел в Сити.
– Я очень счастлив и взволнован этим новым этапом в моей карьере. Это новый вызов, шанс попробовать что-то новое и снова почувствовать тот азарт. Я присоединился к чрезвычайно амбициозному клубу, который действительно соответствует моей личности, поэтому я постараюсь всячески помочь в достижении наших целей в этом сезоне, — сказал Родри.
Что касается перспективы играть под руководством немецкого тренера Ганса Флика, Родри отметил, что очень рад тому, что будет работать под его руководством.
– Его стиль, на мой взгляд, несколько отличается от того, с чем я сталкивался раньше, поэтому это обогатит мой опыт и поможет мне развиваться как игроку, – считает футболист.
30-летний Родри покидает Манчестер Сити после семи сезонов, проведя 298 матчей и выиграв 12 главных трофеев, в том числе четыре титула английской Премьер-лиги, два Кубка Англии, три Кубка ЕФЛ и Лигу чемпионов в 2023 году.
Его последние два сезона в клубе были омрачены травмами. Он успел восстановиться к чемпионату мира, где был признан лучшим игроком турнира. Также он вместе с Фурией Рохой стал чемпионом мира.