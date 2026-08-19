Победитель чемпионата мира по футболу в составе сборной Испании Родри перешел в Барселону после достижения соглашения. До этого он выступал за английский Манчестер Сити.

О переходе обладателя Золотого мяча каталонский клуб сообщил на своем сайте.

Родри – игрок Барселоны

30-летний Родри подписал четырехлетний контракт на стадионе Камп Ноу. Сумма сделки между клубами составила €60 млн.

Сейчас смотрят

Кроме того, Манчестер Сити может заработать на этой сделке дополнительные €16,5 млн, если в ближайшие годы будут выполнены ряд дополнительных условий, связанных с достижениями Родри в Барселоне.

Для Родри это станет возвращением в испанский футбол впервые с тех пор, как он покинул Атлетико Мадрид в 2019 году и перешел в Сити.

– Я очень счастлив и взволнован этим новым этапом в моей карьере. Это новый вызов, шанс попробовать что-то новое и снова почувствовать тот азарт. Я присоединился к чрезвычайно амбициозному клубу, который действительно соответствует моей личности, поэтому я постараюсь всячески помочь в достижении наших целей в этом сезоне, — сказал Родри.

Что касается перспективы играть под руководством немецкого тренера Ганса Флика, Родри отметил, что очень рад тому, что будет работать под его руководством.

– Его стиль, на мой взгляд, несколько отличается от того, с чем я сталкивался раньше, поэтому это обогатит мой опыт и поможет мне развиваться как игроку, – считает футболист.

30-летний Родри покидает Манчестер Сити после семи сезонов, проведя 298 матчей и выиграв 12 главных трофеев, в том числе четыре титула английской Премьер-лиги, два Кубка Англии, три Кубка ЕФЛ и Лигу чемпионов в 2023 году.

Его последние два сезона в клубе были омрачены травмами. Он успел восстановиться к чемпионату мира, где был признан лучшим игроком турнира. Также он вместе с Фурией Рохой стал чемпионом мира.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.