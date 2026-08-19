Переможець чемпіонату світу з футболу у складі збірної Іспанії Родрі перейшов до Барселони після досягнення угоди. До цього він виступав за англійський Манчестер Сіті.

Про перехід володаря Золотого м’яча каталонський повідомив на своєму сайті.

Родрі – гравець Барселони

30-річний Родрі підписав чотирирічний контракт на стадіоні Камп Ноу. Сума угоди між клубами склала €60 млн.

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Крім того, Манчестер Сіті може заробити на цій угоді додаткові €16,5 млн, якщо в найближчі роки будуть виконані низка додаткових умов, пов’язаних із досягненнями Родрі в Барселоні.

Для Родрі це буде поверненням в іспанський футбол вперше, відколи він залишив Атлетіко Мадрид у 2019 році та перейшов до Сіті.

– Я дуже щасливий і схвильований цим новим етапом у моїй кар’єрі. Це новий виклик, шанс випробувати щось нове і знову відчути той азарт. Я приєднався до надзвичайно амбітного клубу, який дійсно відповідає моїй особистості, тож я намагатимуся всіляко допомогти у досягненні наших цілей цього сезону, — сказав Родрі.

Щодо перспективи грати під керівництвом німецького тренера Гансі Фліка, Родрі зазначив, що дуже радий, що працюватиме під його керівництвом.

– Його стиль, на мою думку, дещо відрізняється від того, з чим я стикався раніше, тож це збагатить мій досвід і допоможе мені розвиватися як гравцеві, – вважає футболіст.

30-річний Родрі залишає Манчестер Сіті після семи сезонів, провівши 298 матчів і вигравши 12 головних трофеїв, зокрема чотири титули англійської Прем’єр-ліги, два Кубки Англії, три Кубки ЕФЛ та Лігу чемпіонів у 2023 році.

Його останні два сезони в клубі були затьмарені травмами. Він встиг відновитися напередодні чемпіонату світу, де був визнаний найкращим гравцем турніру. Також він разом із Фурією Рохою став чемпіоном світу.

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