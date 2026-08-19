Полузащитник Баварии Мюнхен Джамал Мусиала второй раз за четыре дня потерял сознание во время матча.

Накануне 23-летний футболист упал в обморок в матче против Хайденхайма после выхода на замену.

Мусиала потерял сознание во время матча

Мусиала начал матч на скамейке запасных, выйдя на замену на 61-й минуте. Вскоре немец упал на газон, из-за чего на поле сразу появилась бригада медиков.

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Футболист пришел в себя и сумел самостоятельно покинуть поле, но Баварии пришлось провести еще одну замену.

После вингер признался, что проходит лечение от неврологического расстройства.

– Мне диагностировали временные, кратковременные, но легко поддающиеся лечению абсансные приступы, вызванные неврологической дисфункцией. Это может приводить к недавним эпизодам, таким как в матче против Лейпцига или теперь Хайденхайма. Я знаю, что на первый взгляд это пугает, но для меня это сейчас просто часть повседневной жизни, – пояснил он.

Мусиала добавил, что получает “отличное медицинское лечение и настроен очень оптимистично”.

– Бавария, моя семья и друзья всегда рядом со мной и поддерживают меня на этом пути, – добавил Джамал.

 

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Для Баварии матч против Хайденхайма завершился победой со счетом 4:2.

До этого Мусиала потерял сознание в субботу в товарищеском матче против Лейпцига в Мюнхене, который завершился победой Баварии 3:1.

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