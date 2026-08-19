Полузащитник Баварии Мюнхен Джамал Мусиала второй раз за четыре дня потерял сознание во время матча.

Накануне 23-летний футболист упал в обморок в матче против Хайденхайма после выхода на замену.

Мусиала потерял сознание во время матча

Мусиала начал матч на скамейке запасных, выйдя на замену на 61-й минуте. Вскоре немец упал на газон, из-за чего на поле сразу появилась бригада медиков.

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Футболист пришел в себя и сумел самостоятельно покинуть поле, но Баварии пришлось провести еще одну замену.

Bayern Munich winger Jamal Musiala has revealed he is suffering from “treatable absence seizures” after he collapsed on the pitch for the second time in four days pic.twitter.com/KEoxlSJGTv — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2026

После вингер признался, что проходит лечение от неврологического расстройства.

– Мне диагностировали временные, кратковременные, но легко поддающиеся лечению абсансные приступы, вызванные неврологической дисфункцией. Это может приводить к недавним эпизодам, таким как в матче против Лейпцига или теперь Хайденхайма. Я знаю, что на первый взгляд это пугает, но для меня это сейчас просто часть повседневной жизни, – пояснил он.

Мусиала добавил, что получает “отличное медицинское лечение и настроен очень оптимистично”.

– Бавария, моя семья и друзья всегда рядом со мной и поддерживают меня на этом пути, – добавил Джамал.

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Для Баварии матч против Хайденхайма завершился победой со счетом 4:2.

До этого Мусиала потерял сознание в субботу в товарищеском матче против Лейпцига в Мюнхене, который завершился победой Баварии 3:1.

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